Alkol Fiyatları Yılbaşı Öncesi El Kol Titretecek! Yeni Zam Cepleri Alev Alev Yakacak! İşte Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Güncel Fiyatları…
Bu sene belirli dönemlerde zam alma rutinin bozmuş olan alkol ve alkollü içecek fiyatlarına zam adeta anlık gelmeye başladı. Tütün ve tütün ürünlerinde olduğu gibi ay aşırı zam almaya başlamış olan alkol ve alkollü içecek ürünlerine bir zam da yılbaşından hemen önce geldi. İşte son alkol fiyatları ve güncel liste...
Bu sene belirli dönemlerde zam alma rutinin bozmuş olan alkol ve alkollü içecek fiyatlarına zam adeta anlık gelmeye başladı. Tütün ve tütün ürünlerinde olduğu gibi ay aşırı zam almaya başlamış olan alkol ve alkollü içecek ürünlerine bir zam da yılbaşından hemen önce geldi. Hiç kuşkusuz yılbaşında daha çok tüketilecek olan alkol ve alkollü içeceklerin fiyatına gelen zam bugün itibariyle uygulamaya kondu.
Peki, güncel rakı, votka, viski, bira, cin, likör ve şarap fiyatları ne kadar kaç, TL? Alkole zam mı geldi? İşte rakı, votka, viski, bira, cin, likör ve şarap güncel fiyatları…
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08 Ara 2022 - 07:31 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Ali Hoca - millet sudan cok iciyo bu kadar ucuz olursa olacagi bu cok luks bir icecek en ucuzu 500tl olmali
Kurat Tay - İçenler düşünsün...
Hüsnü Murat - Devletimiz mutlaka bu zamlara el atmalı. Hel O Bimin yetkilisi mutlaka yargılanmalı...
Emekli - Çok haklısın ama sadece o değil.
Sevgi Can - Alkole sigara zam biraz haksız gibi geliyor... Saygılarımla
Egehan - 21.50 tl zaten efes bira yok bremen vardı o bile 23 tl oldu
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.