Alkol Fiyatları Yılbaşı Öncesi El Kol Titretecek! Yeni Zam Cepleri Alev Alev Yakacak! İşte Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Güncel Fiyatları…

Bu sene belirli dönemlerde zam alma rutinin bozmuş olan alkol ve alkollü içecek fiyatlarına zam adeta anlık gelmeye başladı. Tütün ve tütün ürünlerinde olduğu gibi ay aşırı zam almaya başlamış olan alkol ve alkollü içecek ürünlerine bir zam da yılbaşından hemen önce geldi. Hiç kuşkusuz yılbaşında daha çok tüketilecek olan alkol ve alkollü içeceklerin fiyatına gelen zam bugün itibariyle uygulamaya kondu.

Peki, güncel rakı, votka, viski, bira, cin, likör ve şarap fiyatları ne kadar kaç, TL? Alkole zam mı geldi? İşte rakı, votka, viski, bira, cin, likör ve şarap güncel fiyatları…

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