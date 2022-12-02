- 02 Ara 2022 - 17:55 G: 02 Ara 2022 - 18:08

Yasmin Erbil Daracık Bikinisiyle Öyle Bir Dans Etti Ki… “Buralar Yangın Yeri!” Salladıkça Salladı, Instagram Yıkıldı! “Vay Maşallah!”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, dudak uçuklatan pozlarına hız kesmeden devam ediyor. Daracık bikinisiyle yürekleri ağza getiren Yasmin Erbil salladıkça salladı Instagram’ı yıktı geçti. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konusu olan bu paylaşımın ardından yorumlar da arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ortalığı karıştıran pozlarına ara vermeden devam ediyor. Sosyal paylaşım sitesi hesaplarını bir hayli aktif kullanan Erbil, takipçileriyle en özel anlarını da paylaşmaya ara vermiyor. 26. Yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla geçiren ünlü oyuncudan gelen son bir paylaşımsa ortalığı deyim yerindeyse yangın yerine çevirdi. İşte ortalığı kasıp kavuran o görüntüler!

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02 Ara 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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