Yasmin Erbil Daracık Bikinisiyle Öyle Bir Dans Etti Ki… “Buralar Yangın Yeri!” Salladıkça Salladı, Instagram Yıkıldı! “Vay Maşallah!”

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ortalığı karıştıran pozlarına ara vermeden devam ediyor. Sosyal paylaşım sitesi hesaplarını bir hayli aktif kullanan Erbil, takipçileriyle en özel anlarını da paylaşmaya ara vermiyor. 26. Yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla geçiren ünlü oyuncudan gelen son bir paylaşımsa ortalığı deyim yerindeyse yangın yerine çevirdi. İşte ortalığı kasıp kavuran o görüntüler!

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