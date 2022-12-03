- 03 Ara 2022 - 00:16 G: 03 Ara 2022 - 00:24

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Aralık 2022 Cumartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören’de Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da ASKİ tarafından planlı ve plansız bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 3 Aralık 2022 Cumartesi su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

 Ankara 3 Aralık 2022 Cumartesi Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ. 

Hafta sonunda Ankara’da su altyapısında gerçekleştirilen planlı ve plansız bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan su kesintileri devam ediyor. Ankara’da bugün yaşanacak olan su kesintilerinden ise, şu an için tek bir ilçe etkileniyor. Peki, ASKİ 3 Aralık 2022 Cumartesi Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 3 Aralık 2022 Cumartesi Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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03 Ara 2022 - 00:16 - Yaşam

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