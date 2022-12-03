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03 Ara 2022 - 18:23

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dantelli Sütyenini Göstermekten Bir Hal Oldu! “Baban Yaşındaki Sevgilin Kızmasın!” Instagram’ı Resmen Cayır Cayır Yaktı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da öne çıkan isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, transparan bluzunun altına giymiş dantelli bluzunu göstermekten bir hal oldu! “Baban yaşındaki sevgilin kızmasın” yorumlarını alan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram’ı resmen cayır cayır yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…