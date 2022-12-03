Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dantelli Sütyenini Göstermekten Bir Hal Oldu! “Baban Yaşındaki Sevgilin Kızmasın!” Instagram’ı Resmen Cayır Cayır Yaktı…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da öne çıkan isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, transparan bluzunun altına giymiş dantelli bluzunu göstermekten bir hal oldu! “Baban yaşındaki sevgilin kızmasın” yorumlarını alan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram’ı resmen cayır cayır yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2021 sezonunda boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu hem duruşuyla hem de performansıyla milyonların kalbinde taht kurmuştu. Survivor 2021 yarışmasından sonra muhteşem sesini kullanarak müzik sektörüne atılan Aleyna Kalaycıoğlu, yine müzik dalındaki bir isimle sevgili olunca herkesi şok etmişti. Yarışmadan sonra hayatı değişen Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya kareleri nefesleri kesti. Dantelli sütyenini gösteren bir kıyafet giyen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.