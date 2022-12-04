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04 Ara 2022 - 20:56

Masterchef Şok Eleme! Masterchef’te 4 Aralık 2022 Pazar Kim Elendi; Burak Kaya Mı, Gamze Mi, Tolga Mı, Büşra Mı? İlk Sekize Kalan Yarışmacılar Kim Oldu?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şok bir eleme yaşandı! 4 Aralık 2022 Pazar tarihinde Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra elenmemek adına büyük bir çaba sarf edecekti! İlk sekize kalan yarışmacılar öyle isimler oldu ki, gören duyan resmen şok içerisinde kaldı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde hayallerine veda edecek isim kim?