- 04 Ara 2022 - 20:56 G: 04 Ara 2022 - 21:29

Masterchef Şok Eleme! Masterchef’te 4 Aralık 2022 Pazar Kim Elendi; Burak Kaya Mı, Gamze Mi, Tolga Mı, Büşra Mı? İlk Sekize Kalan Yarışmacılar Kim Oldu?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şok bir eleme yaşandı! 4 Aralık 2022 Pazar tarihinde Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra elenmemek adına büyük bir çaba sarf edecekti! İlk sekize kalan yarışmacılar öyle isimler oldu ki, gören duyan resmen şok içerisinde kaldı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde hayallerine veda edecek isim kim?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bir hafta daha geride kalmıştı. En son elenen isim Fatma Nur olmuş ve yarışma yeniden şekillenmişti. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde ise Burak Kaya, Gamze Tosun, Büşra Zambak ve Tolga Şener elenmemek adına kıyasıya mücadele vereceklerdi. Yarışmanın yeni bölümü beklenirken gelen ifşa herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Ara 2022 - 20:56 Ankara- Yaşam

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