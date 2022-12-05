- 05 Ara 2022 - 13:45 G: 05 Ara 2022 - 13:52

A101 Market iPhone Alıcısına Büyük Müjdeyi Verdi! iPhone 11, 12 ve 13 Fiyatları Diplerde; Öyle Bir İndirim Yaptı Ki… Herkes Hemen Alsın!

Geniş ürün yelpazesini her geçen gün artırmaya devam eden A101 marketleri, özellikle son zamanlarda elektronik kategorisinde satışını gerçekleştirdiği indirimli ürünler ile dikkat çekmeye başladı. Bu kategoriye oldukça uygun fiyatlı iPhone 11, 12 ve 13’ler ekleyen A101 marketleri, her an bitebilecek olan indirimli fiyatlarını duyurdu. İşte detaylar...

Geniş ürün yelpazesini her geçen gün artırmaya devam eden A101 marketleri, özellikle son zamanlarda elektronik kategorisinde satışını gerçekleştirdiği indirimli ürünler ile dikkat çekmeye başladı. Bu kategoriye oldukça uygun fiyatlı iPhone 11, 12 ve 13’ler ekleyen A101 marketleri, her an bitebilecek olan indirimli fiyatlarını duyurdu. Öte yandan A101 marketleri, iPhone fiyatlarında yüzde 35’e varan indirimler gerçekleştirdi. Peki, A101 marketlerinde iPhone satışı var mı? A101 marketleri iPhone 11, 12 ve 13 ne kadar, kaç TL? A101 marketlerinden indirimli iPhone nasıl alınır? İşte, detaylar…

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05 Ara 2022 - 13:45 - Gündem

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