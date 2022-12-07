Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkı 3 Ay Sürmedi! Resti Çekti; Yaşananlar Şok Etti! Nazara Geldiler, Dönüş Yolları Kapandı! Ayrılık Sebebi Müstehcen Görüntüler Mi?
Bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrıldıklarına dair ortaya atılan iddialar, pek çok sosyal medya kullanıcısının gündemine oturdu. İddialardan bu yana birlikte görüntülenemeyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılıp, ayrılmadıkları merak ediliyorken; iddialara yanıt yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’dan geldi. İşte detaylar...
Bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrıldıklarına dair ortaya atılan iddialar, pek çok sosyal medya kullanıcısının gündemine oturdu. İddialardan bu yana birlikte görüntülenemeyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılıp, ayrılmadıkları merak ediliyorken; iddialara yanıt yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’dan geldi. Kaan Yıldırım, yaptığı açıklama ile herkesi biraz şaşırttı! Peki, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti ayrıldı mı? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aşkı devam ediyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin arasında neler oluyor? İşte, detaylar…
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07 Ara 2022 - 20:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.