Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 10 -11 Aralık 2022 Cumartesi - Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 10 -11 Aralık 2022 Cumartesi - Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan Başkent EDAŞ, gerçekleştirdiği dağıtım işleminin yanı sıra elektrik altyapısında bakım çalışmaları da yürütüyor. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkabilecek olan elektrik kesintilerini bildiren Başkent EDAŞ, bugün için de bir bildirim yapmış bulunuyor. Peki, 10 -11 Aralık 2022 Cumartesi - Pazar Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 -11 Aralık 2022 Cumartesi - Pazar Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

10 -11 Aralık 2022 Cumartesi - Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 10.12.2022 09:00 - 17:00 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2206, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP., 2203, KAVAKLI, 2207, 2205, 2204, 2208

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2227

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINLIKEVLER, ALTINPARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.12.2022 10:26 'da verilmesi planlanmaktadır.

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYLER ERDEM FUNDA SİTESİ, SEDİR 1, BEYLER ERDEM ARDIÇ SİTESİ, BEYLER ERDEM DEFNE SİTESİ, FUNDA, BEYLER ERDEM GÜRGEN SİTESİ, GÜRGEN 1, BEYLER ERDEM IHLAMUR SİTESİ, BEYLER ERDEM KÖKNAR SİTESİ, BEYLER ERDEM LADİN SİTESİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DİLEKLER, 109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİMAR SİNAN, 120 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR, 1059 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.12.2022 09:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:00 - 12:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELVANKENT BANKA KONUTLARI, 800

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, 1182 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTASYON, 2340 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTASYON, 2340 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2600 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 12 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:40 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, YUVA KÖYÜ, BÜZCÜLER, 2220/1, 3706, 3710

Bakım Çalışması

13.12.2022 16:15 - 18:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOPSAKAL, YAZIÇAM ARKI, İBİKTEPE, KUZYAKA 1, GANİZADE ÇEŞME, 10564, 11020, 11017, 11012, 11013

Bakım Çalışması

13.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BURSA, FELEK, FEZA, FÜGEN, GÜNEY, 434, KIZLAR PINARI, FINDIKLI, BALİNA

Bakım Çalışması

12.12.2022 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATLILAR, AFACAN, AŞIKPAŞA, BAKKAL, BAŞBUĞ

Bakım Çalışması

12.12.2022 11:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞIKPAŞA, 1124, 1118, 1114, CEVİZ, 1193, ASMA, ATLILAR, AYLA 1, 1201, ŞAHİNTEPE, BOZGEDİK, ÇÖMLEKÇİ

Bakım Çalışması

12.12.2022 10:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADALI, ALEV, AYLA, AFACAN, AVCI, AĞAÇKAKAN, ATLILAR, AHMETADİL

Bakım Çalışması

14.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak E 90 KARAYOLU, GÜNEŞTEPE, KAYMAKAM, ALTUĞ, ŞÜKRÜ KALE, ALİ BABACAN, DEREBEY, BERAT CÖMERTOĞLU, AKDENİZ, POLAT, ERDAL, DAĞ, BELKIZ, ARMAĞAN, BAĞYOLU, SEZAİ KÜÇÜK, İLDEŞ, KERKÜK, GÜNEY, ŞEHİT CEVAT ALICI, ZAFER OKULU, YAĞCILAR, ATLAS, KARAMOLLAUŞAĞI, BAŞKALE, SELİMİYE, GÖKKUŞAGI, ÜZÜM, AŞIR GÖRGÜLÜ, MUSA ÇAVUŞ ÜNAL, İSTİKBAL, KORAY, MUSTAFA ERDİL, AHMET YESEVİ, MİLLİYET, TERMİNAL, DUTLUK, YÜKSEL, SELVİ, YAMAN, GÜLGÜN, ETLİOĞLU, ALTINTEPE, AYASOFYA, BARAVAN, ŞÖLEN, YÜCEL, KARACAOĞLAN, ÖMER AYANLAR, MERT, NEVZAT KILIÇASLAN, REYHAN, BEZİRHANE, AYDIN, KUŞKONMAZ, TAŞKALE, ÇEVRE YOLU, SARGIN, EROĞLU, İLHAN TURAN, AYANLAR, MEHMETÇİK, ADNAN KAHVECİ, HİSAR, KIYAK, SİNDEL FİNGEN, AKAY, ÖMER BOZKIR, İSMET PAŞA, ANIL, ULUS, ANKARA, KILIÇASLAN, TEKİN, ALTINBAŞAK, KURTDERELİ, ÇİĞDEM, CEBİRLİ, AYATA, DÜĞEROĞLU, DEMİRAYAK, AKDAĞ, ERDOĞDU, İBRAHİMBEYLİ, PAZAR, ONAT, ÇOBANOĞLU, ASİL, GÖRGÜLÜ, DURGUN, AZİZ MAHMUT HÜDA-İ, GÖZDE, ÇAVUŞKÖYÜ, KEMER, İÇTEN, YILDIRIM, DEMİRHAN, MEZGİT, ARIKAN, SEVGİ, YAĞMUR, ÇAMDİBİ, TÜZÜN, ALTINCI, KAÇAR, ÇAMLIK, BOZYİĞİT, BABACAN, KUTLU, SARKIK, KOÇYİĞİT, KOÇ, EREN, BEYAZIT, ORHAN YÜKSEL, KARANFİL, CANTEKİN, KUŞBURNU, TANER, ÇİÇEK, ÇAĞLA, YURT, ÇUBUK, AŞİYAN, ATEŞ, ÇAĞDAŞ, ÇARDAK, DAĞILGAN, DAĞISTAN, ESRA, FİDAN, CEMRE, HİLAL, KABADAYI, ÖDEVCİ, KOZANOĞLU, OĞULCAN, SEZAİ ŞİMŞEK, PEKMEZCİ, SAKA, SAVAK, SİNEM, SORGUN, DURU, ŞEHİT İSMAİL BAŞARAN, TUNALI, ORMAN(2), YUVA, PAZAR 1, KOÇAK, HACILAR, KÜLLİYE, SOYSAL, MİMAR SİNAN, ÇETİNKAYA, PARLAK, DANIŞ, ÇATALPINAR, BİLGE, ÇELEBİ, DADI, NİSA, GİRNE, OZAN, OLGUN, ŞEHİT ORHAN DURUKAN, BENGÜ, FATİH SULTAN MEHMET, ÜNVER, PEÇENEK, MUTLU, TOK 2, BURÇAK, BULUT, NEHİR, GÜL, ILGEN, KURUMUŞLAR, PELİN, TOK, UMUT, ÜNSAL, YONCA, ERTAŞ, ÇAVUŞ KÖYÜ, SOLAKUŞAĞI, ÖNCÜ, TEVFİK EBÜZZİYA, TUZGÖLÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, SARAY, SARICA, MENEKŞE, SERAY, ŞEN, AYDOĞAN, BOLA, PALAZOBASI, TUNAHAN, AHİ EVRAN, ÖZBEK, HAMAM-, KARADAĞ, KARANDERE, TAŞKENT, SEREN, ORMAN, MEVLANA, CUMHURİYET.., YEŞİLAY, ŞEBNEM, YEŞİM, SULTAN, EMEKCİ, KILIÇ, VATAN, ÖZTAŞLAR, BEYPINAR, IRMAK, MESCİT, KAYACIK, KERVAN, YALÇIN, KONUR, HASTANE, KARGIN, ŞEHİTLER, ARDIÇ, TAŞ, METİN ŞANAL, ALPAY, HAYRİ KALE, HATAY, OĞUZ, ŞEKERPARE, FEVZİ ÇAKMAK, TURNA, KARAKAYA, USTALAR, FATİH, SELAFİ KARAKAYA, UĞURLU, KARACA, TUNÇ, İLHAMİ UZUNÖZ, USLU, ATILGAN, SEMERKANT, İMAM HATİP, ÇAĞRI, HAKİM, DAMLA, DİLMEN, SEZAİ ŞİMŞEK_1, MİSKET, TÜRKMEN, SEZER, KÜLTÜR, HÜSEYİN ANDAÇ, ADALAR, AYHAN, KONUTEVLER, GÜVEN, HÜYÜK, KANARYA, SUNAY, GÜNEŞ, ATAK, ÖZDEMİRLER, SERİN, AKTEPE, ŞEREFLİOĞLU, İĞDELİ, KORUTÜRK, KEKLİK, SEVDA, RÜZGARLI, GÜNDOĞDU, ABDULBAKİ ÜNLÜ, SARIDAĞLI, GÜMÜŞ, TEKİNER, OSMAN YILDIZ, DADAŞ, KOÇAŞ, ER, LİDER, DOĞANAY, CEVİZLİ, H.AHMET YESEVİ, OSMANLI, SÜMBÜL, KUTAY, ŞAHAN, BADEMLİ, YAVUZ, ERASLAN, SEVAL, SELEK, ÖZER, TAÇ, IŞILAK, DEMİRLİ KÖPRÜ, KALDIRIM, GAZOĞLU, ACARBAŞ, BEŞİK, KAYA, BAŞARAN, KINIK, ÖĞÜN, İNCİRLİK, OĞUL, ONUR, SÜTÇÜLER, ŞAFAK, LEVENT TOPTAŞ, ÇAVUŞ, ASLAN, ÇETİN, EĞREK, GEZGEN, GÜMÜŞDAĞ, HALICI, İNEVİ, ADALI, KURŞUNLU CAMİ, ŞAHİN, EKİNCİLER, YİĞİTER, ATATÜRK, DESTAN, KESKİN, KİRAZ, MEHTAP, EVREN, ÖZTÜRKLER, ŞİRİN, KIYI, OLCAY, ESEN, ATAÇ, YILMAZLAR, ALBAY, ALICI, NURCAN, GÖÇMENLER, AHMET ŞİMŞEK, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, HOŞ, KARAHAN, KİLLİK, MEZARLIK, KARTAL, YEMEN, TESTİCİLER, YİĞİT, ZAMBAK, AKTAŞ, ÇÖMLEKÇİLER, AVŞAR, KORE, DEMET, GÜÇLÜ, GÜLER, GÜNDOĞAN, ALIÇ, GÜRPINAR, HÜSEYİNCİK, İLGİLİ, KARADERE, ZORLU, ÖKSÜZ HASAN, ÖZLÜ, ŞEHİR, SÖZEN, ÇIKMAZ, OLTU, TÜRBE, TATAR, SÜEDA, GÜLYÜZÜ, BALABAN, ARMAN, BÜLBÜL, ECZANE, GÜZELOĞLU, İBN-İ SİNA, HAMAM, LALE, BAYINDIR, NAR, PARK, SAĞLIK, DOĞAN, ŞİMŞEK, TAYANÇ, TUNCELİ, YALMAN, YAZGAN, YİĞİTLER, ZÜBEYDE HANIM, BAĞLAR, PARKİÇİ, KOZAN, SELÇUKLU, ECEM, ŞENOL, NAMIK KEMAL, KIZILIRMAK, SÜLEYMANİYE, TAŞER, ILERI, BİLGEHAN, KARDELEN, AKDOĞAN, KAMELYA, ŞEHİT VOLKAN ALICI, EGE, HAFIZ, AYANLAR YAYLASI, SEZGİNER, APAYDIN, ARAPOĞLU, AYNALI, CANDAN, KUBİLAY, AYNUR, ELBEK, TURHAN, GONCA, KAYI, 29 EKİM, AK, KÖŞKER, BALTACI, TANDOĞAN, SERHAT, BARBOROS, TURGUT REİS, İLKİN, BEŞYÜZ EVLER, H.AHMET YESEVİ-, BAYDAR, GÖKDUMAN, KAYACIK TUZ İŞL.-, HELİN, DİNDAR, BAKİ ÜNLÜ, CENGİZHAN, EBRU, ADNAN MENDERES, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, AHİ EVRAN 1, SELÇUKLULAR, MİLLET, MEVLANA 1, DEPO, YASEMİN, TURGUT ÖZAL, ELEY, HIRABAŞOĞLU, BAHARİYE, BÜLENT ECEVİT, KOÇHİSAR, GÜNEŞ_2, BENGİSU, SARITAŞ, KARADENİZ, CUMHURİYET (YENİ), YAYLA, SADIKLI, HACIBEKTAŞLI, ACIKUYU, CINGIL, 1_1, VALİ SELİM CEBİROĞLU, KIRLANGIÇ, PELİKAN, 1.-, HAMZALI, AKSOY, LODOS, DÖNGE, KADINCIK, ALİUŞAĞI, MARMARA, YEŞİLYURT, BAĞOBASI, PARLASAN, SEYMENLİ, MELTEM, KAZIM KARABEKİR, ASMALI, VALİ İSA PARLAK, OSMAN GAZİ, YAVUZ SULTAN SELİM, DEDE KORKUT, NECİP FAZIL, YUNUS EMRE, YILDIRIM BEYAZIT, DOĞAN CANSIZLAR, VALİ HÜSEYİN ATAK, HAYDARLI, NEMRUT, ÇELİK, KAAN, PELİTLER, KOZA, YUNAK, ANADOLU, BÜYÜKKIŞLA, 1, DELİLLER, ÇAVUŞKÖY KÜME, YALNIZPINAR, KARAMOLLAUŞAĞI., 19 MAYIS, YEŞİLOVA

Bakım Çalışması

13.12.2022 10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1747, DEĞİRMENDERE, SELİM, 1751, 1749, 1063, 1744

Bakım Çalışması

13.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIZILÇAM, KARTOPU, MEVLANA, BAĞYOLU, GÖKNAR, ERİKLİ, İĞDELİ, 510., 511., PINARBAŞI, ZAMBAK, 515., ELEĞİMSAĞMA, ZAKKUM, 509., 512., ELMALI, YEŞİLTEPE, CEVİZLİ, BEGONYA, 516.

Bakım Çalışması

13.12.2022 12:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLBABA, 1092, ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU, 1098, 1093, 1091, 1096, 1099, 1119, 1114

Bakım Çalışması

14.12.2022 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1748., 1747, SELİM, DEĞİRMENDERE, 1751, KAMELYA, 1747/2, 1749, 1753, 1744, KERMES, 1116, ŞEHİT KADİR ÖZBEK, 1070, NİLÜFER, 1778, 1063, 1748

Bakım Çalışması

12.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak E 90 KARAYOLU, GÜNEŞTEPE, KAYMAKAM, ALTUĞ, ŞÜKRÜ KALE, ALİ BABACAN, DEREBEY, BERAT CÖMERTOĞLU, AKDENİZ, POLAT, ERDAL, DAĞ, BELKIZ, ARMAĞAN, BAĞYOLU, SEZAİ KÜÇÜK, İLDEŞ, KERKÜK, GÜNEY, ŞEHİT CEVAT ALICI, ZAFER OKULU, YAĞCILAR, ATLAS, KARAMOLLAUŞAĞI, BAŞKALE, SELİMİYE, GÖKKUŞAGI, ÜZÜM, AŞIR GÖRGÜLÜ, MUSA ÇAVUŞ ÜNAL, İSTİKBAL, KORAY, MUSTAFA ERDİL, AHMET YESEVİ, MİLLİYET, TERMİNAL, DUTLUK, YÜKSEL, SELVİ, YAMAN, GÜLGÜN, ETLİOĞLU, ALTINTEPE, AYASOFYA, BARAVAN, ŞÖLEN, YÜCEL, KARACAOĞLAN, ÖMER AYANLAR, MERT, NEVZAT KILIÇASLAN, REYHAN, BEZİRHANE, AYDIN, KUŞKONMAZ, TAŞKALE, ÇEVRE YOLU, SARGIN, EROĞLU, İLHAN TURAN, AYANLAR, MEHMETÇİK, ADNAN KAHVECİ, HİSAR, KIYAK, SİNDEL FİNGEN, AKAY, ÖMER BOZKIR, İSMET PAŞA, ANIL, ULUS, ANKARA, KILIÇASLAN, TEKİN, ALTINBAŞAK, KURTDERELİ, ÇİĞDEM, CEBİRLİ, AYATA, DÜĞEROĞLU, DEMİRAYAK, AKDAĞ, ERDOĞDU, İBRAHİMBEYLİ, PAZAR, ONAT, ÇOBANOĞLU, ASİL, GÖRGÜLÜ, DURGUN, AZİZ MAHMUT HÜDA-İ, GÖZDE, ÇAVUŞKÖYÜ, KEMER, İÇTEN, YILDIRIM, DEMİRHAN, MEZGİT, ARIKAN, SEVGİ, YAĞMUR, ÇAMDİBİ, TÜZÜN, ALTINCI, KAÇAR, ÇAMLIK, BOZYİĞİT, BABACAN, KUTLU, SARKIK, KOÇYİĞİT, KOÇ, EREN, BEYAZIT, ORHAN YÜKSEL, KARANFİL, CANTEKİN, KUŞBURNU, TANER, ÇİÇEK, ÇAĞLA, YURT, ÇUBUK, AŞİYAN, ATEŞ, ÇAĞDAŞ, ÇARDAK, DAĞILGAN, DAĞISTAN, ŞEBNEM, ESRA, FİDAN, CEMRE, HİLAL, KABADAYI, ÖDEVCİ, KOZANOĞLU, OĞULCAN, SEZAİ ŞİMŞEK, PEKMEZCİ, SAKA, SAVAK, SİNEM, SORGUN, TAŞER, DURU, ŞEHİT İSMAİL BAŞARAN, TUNALI, ORMAN(2), YUVA, PAZAR 1, KOÇAK, HACILAR, KÜLLİYE, SOYSAL, MİMAR SİNAN, ÇETİNKAYA, PARLAK, DANIŞ, ÇATALPINAR, BİLGE, ÇELEBİ, DADI, NİSA, GİRNE, OZAN, OLGUN, ŞEHİT ORHAN DURUKAN, BENGÜ, FATİH SULTAN MEHMET, ÜNVER, PEÇENEK, MUTLU, TOK 2, BURÇAK, BULUT, NEHİR, GÜL, ILGEN, KURUMUŞLAR, PELİN, TOK, UMUT, ÜNSAL, YONCA, ERTAŞ, ÇAVUŞ KÖYÜ, SOLAKUŞAĞI, ÖNCÜ, TEVFİK EBÜZZİYA, TUZGÖLÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, SARAY, SARICA, MENEKŞE, SERAY, ŞEN, AYDOĞAN, BOLA, PALAZOBASI, TUNAHAN, AHİ EVRAN, HELİN, ÖZBEK, HAMAM-, KARADAĞ, KARANDERE, EBRU, TAŞKENT, SEREN, ORMAN, MEVLANA, CUMHURİYET.., YEŞİLAY, KANARYA, YEŞİM, SULTAN, EMEKCİ, KILIÇ, VATAN, ÖZTAŞLAR, BEYPINAR, IRMAK, MESCİT, KAYACIK, KERVAN, YALÇIN, KONUR, HASTANE, KARGIN, ŞEHİTLER, ARDIÇ, TAŞ, METİN ŞANAL, ALPAY, HAYRİ KALE, HATAY, OĞUZ, ŞEKERPARE, FEVZİ ÇAKMAK, TURNA, AK, KARAKAYA, USTALAR, FATİH, SELAFİ KARAKAYA, UĞURLU, KARACA, TUNÇ, İLHAMİ UZUNÖZ, USLU, DEPO, ATILGAN, SEMERKANT, İMAM HATİP, ÇAĞRI, HAKİM, DAMLA, DİLMEN, SEZAİ ŞİMŞEK_1, MİSKET, TÜRKMEN, SEZER, KÜLTÜR, HÜSEYİN ANDAÇ, ADALAR, AYHAN, KONUTEVLER, BİRLİK, GÜVEN, HÜYÜK, SUNAY, GÜNEŞ, ATAK, ÖZDEMİRLER, SERİN, AKTEPE, ŞEREFLİOĞLU, İĞDELİ, KORUTÜRK, KEKLİK, SEVDA, RÜZGARLI, GÜNDOĞDU, ABDULBAKİ ÜNLÜ, SARIDAĞLI, GÜMÜŞ, TEKİNER, OSMAN YILDIZ, DADAŞ, KOÇAŞ, ER, LİDER, DOĞANAY, CEVİZLİ, H.AHMET YESEVİ, OSMANLI, SÜMBÜL, KUTAY, ŞAHAN, YAVUZ, ERASLAN, SEVAL, SELEK, ÖZER, TAÇ, IŞILAK, DEMİRLİ KÖPRÜ, KALDIRIM, GAZOĞLU, ACARBAŞ, BEŞİK, KAYA, AHMET ŞİMŞEK, BAŞARAN, KINIK, ÖĞÜN, İNCİRLİK, OĞUL, ONUR, SÜTÇÜLER, ŞAFAK, LEVENT TOPTAŞ, ÇAVUŞ, ASLAN, BADEMLİ, ÇETİN, KIRLANGIÇ, EĞREK, GEZGEN, GÜMÜŞDAĞ, HALICI, İNEVİ, ADALI, KURŞUNLU CAMİ, ŞAHİN, EKİNCİLER, YİĞİTER, ATATÜRK, DESTAN, KESKİN, KİRAZ, MEHTAP, EVREN, ÖZTÜRKLER, ŞİRİN, KIYI, OLCAY, ESEN, ATAÇ, YILMAZLAR, ALBAY, ALICI, DERE, NURCAN, GÖÇMENLER, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, HOŞ, KARAHAN, KİLLİK, MEZARLIK, KARTAL, YEMEN, TESTİCİLER, YİĞİT, ZAMBAK, AKTAŞ, ÇÖMLEKÇİLER, AVŞAR, KORE, DEMET, GÜÇLÜ, GÜLER, GÜNDOĞAN, ALIÇ, GÜRPINAR, HÜSEYİNCİK, İLGİLİ, KARADERE, ZORLU, ÖKSÜZ HASAN, ÖZLÜ, ŞEHİR, SÖZEN, ÇIKMAZ, OLTU, TÜRBE, TATAR, SÜEDA, GÜLYÜZÜ, BALABAN, ARMAN, BÜLBÜL, ECZANE, GÜZELOĞLU, İBN-İ SİNA, HAMAM, LALE, BAYINDIR, NAR, PARK, SAĞLIK, DOĞAN, ŞİMŞEK, TAYANÇ, TUNCELİ, YALMAN, YAZGAN, YİĞİTLER, ZÜBEYDE HANIM, BAĞLAR, LODOS, YASEMİN, PARKİÇİ, KOZAN, SELÇUKLU, ECEM, ŞENOL, NAMIK KEMAL, KIZILIRMAK, SÜLEYMANİYE, ILERI, BİLGEHAN, KARDELEN, AKDOĞAN, KAMELYA, ŞEHİT VOLKAN ALICI, EGE, HAFIZ, AYANLAR YAYLASI, SEZGİNER, APAYDIN, ARAPOĞLU, AYNALI, CANDAN, KUBİLAY, AYNUR, ELBEK, TURHAN, GONCA, KAYI, 29 EKİM, KÖŞKER, BALTACI, TANDOĞAN, SERHAT, BARBOROS, TURGUT REİS, İLKİN, BEŞYÜZ EVLER, H.AHMET YESEVİ-, BAYDAR, GÖKDUMAN, KAYACIK TUZ İŞL.-, DİNDAR, BAKİ ÜNLÜ, CENGİZHAN, ADNAN MENDERES, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, AHİ EVRAN 1, SELÇUKLULAR, MİLLET, MEVLANA 1, BAHARİYE, TURGUT ÖZAL, ELEY, BÜLENT ECEVİT, KOÇHİSAR, GÜNEŞ_2, BENGİSU, SARITAŞ, KARADENİZ, CUMHURİYET (YENİ), YAYLA, SADIKLI, HACIBEKTAŞLI, ACIKUYU, CINGIL, 1_1, VALİ SELİM CEBİROĞLU, PELİKAN, 1.-, HAMZALI, AKSOY, DÖNGE, KADINCIK, ALİUŞAĞI, MARMARA, YEŞİLYURT, BAĞOBASI, PARLASAN, SEYMENLİ, MELTEM, KAZIM KARABEKİR, ASMALI, VALİ İSA PARLAK, OSMAN GAZİ, YAVUZ SULTAN SELİM, DEDE KORKUT, NECİP FAZIL, YUNUS EMRE, YILDIRIM BEYAZIT, DOĞAN CANSIZLAR, VALİ HÜSEYİN ATAK, HAYDARLI, NEMRUT, ÇELİK, KAAN, PELİTLER, KOZA, YUNAK, ANADOLU, BÜYÜKKIŞLA, 1, DELİLLER, ÇAVUŞKÖY KÜME, YALNIZPINAR, KARAMOLLAUŞAĞI., 19 MAYIS, YEŞİLOVA

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUNUS EMRE., 2167, 2198, KARACADERE, KAZIM KARABEKİR, 2201, 2151, 2190, 2191, 2189, 2214, 2141, 2102, 100. YIL, YILDIRIM BEYAZIT, 2163, 2143, 2159, 2195, 2188, 2168, 2192, KIŞLADERE, 2197, 2196, ARDIÇÖZÜ, 2199, KUTLUDÜĞÜN-, 2194, 2104, 2166, 2204, 2205, 2150, 2213, 2144, 2131, 2186, 2162, 2134, 2142, YUNUS EMRE, 2169, 2160, ORTAKÖY

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ABİDİNPAŞA, BAĞLARBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TÜRKÖZÜ, 155 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:30 - 11:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKOBASI

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ EVRAN, 185 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FEVZİ ÇAKMAK, 1. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAYCIK, 1605 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.12.2022 09:46 'da verilmesi planlanmaktadır.

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYLER ERDEM FUNDA SİTESİ, SEDİR 1, BEYLER ERDEM ARDIÇ SİTESİ, BEYLER ERDEM DEFNE SİTESİ, FUNDA, BEYLER ERDEM GÜRGEN SİTESİ, GÜRGEN 1, BEYLER ERDEM IHLAMUR SİTESİ, BEYLER ERDEM KÖKNAR SİTESİ, BEYLER ERDEM LADİN SİTESİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATI SİTESİ, CENGİZ AYTMATOV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.12.2022 11:09 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARIŞTEPE, 758 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞDEMTEPE, 1110 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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