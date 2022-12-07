Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 8 Aralık 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 8 Aralık 2022 Perşembe Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan Başkent EDAŞ, gerçekleştirdiği dağıtım işleminin yanı sıra elektrik altyapısında bakım çalışmaları da yürütüyor. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkabilecek olan elektrik kesintilerini bildiren Başkent EDAŞ, bugün için de bir bildirim yapmış bulunuyor. Peki, 8 Aralık 2022 Perşembe Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 8 Aralık 2022 Perşembe Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
8 Aralık 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 09.12.2022 22:00 - 01:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TALATPAŞA, AYAŞ, AYSIN, ÇALIKUŞU, DERMAN, DİBEK, DÜĞÜM, GEYVE, KANTARCILAR, KOSOVA, ÖKSÜZCE, SAYIM, TEMİZ, TEMMUZ, YAPINCAK, YENİCE, DENİZCİLER, DELİLER TEPESİ, ATATÜRK, KARGI, LEYLEKLI, KALE, 986
Bakım Çalışması
09.12.2022 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA
Bakım Çalışması
09.12.2022 15:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 876/1, 879/1, 1070, 1093, 1077, 1068, 1069, 1058, 1053, 1060, 1066, 1048, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER, 1195, 1087, 1090, 1075, 1076, 1085, 1057, 1054, 1061, 1056, 1055/1, 1059, 1778, 1113/5
Bakım Çalışması
10.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2206, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP., 2203, KAVAKLI, 2207, 2205, 2204, 2208
Bakım Çalışması
10.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2227
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 08.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2899, 2900 BURCU SİTESİ, 2899 YARENLER SİTESİ ., 2903İLLER SİTESİ, 2900 YENİÖZ VE GENÇLER SİTESİ, 2901, 2898, 2902, 2894, 1920
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3061, 3180, 3089, 3080, 3072, 3085, 3088, 3055, 3083, 3077, 3087, 3086, 3078, 3139, 3146, 3081
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3358, ÇAYYOLU KORU SİTESİ, DÜŞKENT SİTESİ, DÜŞKENT K.Y.KOOP., PARK YAMAÇ EVLERİ, PARK, 4933
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2893, 2894, DOĞAN TAŞDELEN
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2893, 2894, DOĞAN TAŞDELEN
Bakım Çalışması
10.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYLER ERDEM FUNDA SİTESİ, SEDİR 1, BEYLER ERDEM ARDIÇ SİTESİ, BEYLER ERDEM DEFNE SİTESİ, FUNDA, BEYLER ERDEM GÜRGEN SİTESİ, GÜRGEN 1, BEYLER ERDEM IHLAMUR SİTESİ, BEYLER ERDEM KÖKNAR SİTESİ, BEYLER ERDEM LADİN SİTESİ
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 08.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA, 2304, TÜRK KIZILAYI
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 548, 8, 10, 573, 543
Bakım Çalışması
08.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1501, 1512, 1499, 1502, 1497, 1544, 1498, İSTASYON, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1504, 1496
Bakım Çalışması
08.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1501, 1512, 1499, 1502, 1497, 1544, 1498, İSTASYON, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1504, 1496
Bakım Çalışması
09.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 107, 2.İNÖNÜ, 1.İNÖNÜ
Bakım Çalışması
10.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELVANKENT BANKA KONUTLARI, 800
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 08.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEZİ, BURSA, OSMAN USLU, 484, ŞEHİT MİKAİL DÖNMEZ, 480, 444, GÖKSUN, 445, GÖZÖNÜ, GÜRSES, KORUK, 481, 459, 479, 475
Bakım Çalışması
09.12.2022 22:00 - 01:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TALATPAŞA, AYAŞ, AYSIN, ÇALIKUŞU, DERMAN, DİBEK, DÜĞÜM, GEYVE, KANTARCILAR, KOSOVA, ÖKSÜZCE, SAYIM, TEMİZ, TEMMUZ, YAPINCAK, YENİCE, DENİZCİLER, DELİLER TEPESİ, ATATÜRK, KARGI, LEYLEKLI, KALE, 986
Bakım Çalışması
09.12.2022 10:38 - 12:38
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 303, 318, 314, 323, 324
Bakım Çalışması
10.12.2022 09:40 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, YUVA KÖYÜ, BÜZCÜLER, 2220/1, 3706, 3710
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 09.12.2022 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 169/4, AHMET AKBAŞ, 17
Bakım Çalışması
09.12.2022 12:05 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUNUS EMRE., 2198, 2151, YUNUS EMRE
Bakım Çalışması
10.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUNUS EMRE., 2167, 2198, KARACADERE, KAZIM KARABEKİR, 2201, 2151, 2190, 2191, 2189, 2214, 2141, 2102, 100. YIL, YILDIRIM BEYAZIT, 2163, 2143, 2159, 2195, 2188, 2168, 2192, KIŞLADERE, 2197, 2196, ARDIÇÖZÜ, 2199, KUTLUDÜĞÜN-, 2194, 2104, 2166, 2204, 2205, 2150, 2213, 2144, 2131, 2186, 2162, 2134, 2142, YUNUS EMRE, 2169, 2160, ORTAKÖY
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 08.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA, 2304, TÜRK KIZILAYI
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇOKÖREN
Bakım Çalışması
09.12.2022 12:45 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜCRET
Bakım Çalışması
09.12.2022 16:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HİSARLIKAYA
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, SIRA, OĞUZ YILMAZ, YİĞİT, YAKUT, YAVUZ., ARA, PINAR., SAĞLIK., SANCAK, 24., ATATÜRK.., ONUR
Bakım Çalışması
10.12.2022 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKOBASI
Bakım Çalışması
10.12.2022 16:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞIK VEYSEL, MALIKÖY., ABBAS, GÜLDERELİ, HALE
Bakım Çalışması
10.12.2022 12:45 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALIKÖY., ALCI
Bakım Çalışması
10.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ ÇALIŞIR, SERİN.., ŞEHİT NURETTİN ÜNER, YAVUZ., CEYLAN, SEVEN, SAADET, İBNİ SİNA., BİLEN., NESLİHAN, İREM, KÖŞE, MELİH, 35.., KÖYLÜ
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 08.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3601, 4002, 4001, 3598/1, 4009, 4008
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3586 (KIRANDAĞ MEVKİ ASKİ PN7 POMPA), 3585, 3581, 3586, 3972, YAKACIK, 3970, 3588, 3948, 3592, 3971, 3973
Bakım Çalışması
10.12.2022 09:40 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, YUVA KÖYÜ, BÜZCÜLER, 2220/1, 3706, 3710
Bakım Çalışması
10.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYLER ERDEM FUNDA SİTESİ, SEDİR 1, BEYLER ERDEM ARDIÇ SİTESİ, BEYLER ERDEM DEFNE SİTESİ, FUNDA, BEYLER ERDEM GÜRGEN SİTESİ, GÜRGEN 1, BEYLER ERDEM IHLAMUR SİTESİ, BEYLER ERDEM KÖKNAR SİTESİ, BEYLER ERDEM LADİN SİTESİ
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07 Ara 2022 - 23:34 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.