2023 Yılı Gelmeden Bira Fiyatlarına Zam Geldi! Listeyi Gören "Bir Daha Tövbe" Diyor! Öyle Bir Artış Yaşadı Ki, En Ucuzu Bile...
Yeni yıla sayılı günler kala bira fiyatlarına zam geldi. Zamlı listeyi gören bira severlerin bile tövbe ettiği artışın ardından en ucuz biranın fiyatını görenlerin dudakları uçukladı. Görenlerin duyanların inanmakta zorluk çektiği son duruma sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor son durumda en ucuz bira ne kadar oldu?
Günden güne zamlanan tekel ve tütün ürünleri tiryakilerin canını sıkmaya devam ediyor. Yıllar içerisinde kat kat katlanan fiyatların ardından gelen yeni bir zam haberiyse yeni yıl gelmeden geldi. Gencinden yaşlısına alkol tüketmeyi seven herkesi üzen haberin ardından vatandaşlarda arama motorları aracılığıyla son durum hakkında araştırma yapıyor. Bizde sizin için güncellenen son haliyle fiyatları derledik. İşte zamlanan haliyle bira fiyatlarındaki son durum!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.