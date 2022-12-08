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08 Ara 2022 - 11:12

2023 Yılı Gelmeden Bira Fiyatlarına Zam Geldi! Listeyi Gören "Bir Daha Tövbe" Diyor! Öyle Bir Artış Yaşadı Ki, En Ucuzu Bile...

Yeni yıla sayılı günler kala bira fiyatlarına zam geldi. Zamlı listeyi gören bira severlerin bile tövbe ettiği artışın ardından en ucuz biranın fiyatını görenlerin dudakları uçukladı. Görenlerin duyanların inanmakta zorluk çektiği son duruma sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor son durumda en ucuz bira ne kadar oldu?