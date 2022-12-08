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08 Ara 2022 - 22:31

Bira Fiyatlarına Yeni Bir Zam Daha Geldi! Tuborg ve Bira Fiyatları Kaç Lira Oldu? İşte Carlsberg, Frederik, SOL, Desperados, Weihenstephan Zamlı Fiyatları…

Yeni yıla sayılı günler kala bira fiyatlarına zam geldi. Zamlı listeyi gören bira severlerin bile tövbe ettiği artışın ardından en ucuz biranın fiyatını görenlerin dudakları uçukladı. Görenlerin duyanların inanmakta zorluk çektiği son duruma sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor son durumda en ucuz bira ne kadar oldu?