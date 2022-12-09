- 09 Ara 2022 - 09:01 G: 09 Ara 2022 - 09:03

Aleyna Tilki’nin Annesi Havva Öztel Evleniyor Mu? Havva Öztel Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Son zamanlarda en az pop şarkıcısı kızı kadar konuşulan Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Paylaşımı ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Havva Öztel’in gelinlikli fotoğrafları kafaları karıştırdı. Bunun üzerine ise Havva Öztel’in ikinci kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Son zamanlarda en az pop şarkıcısı kızı kadar konuşulan Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Paylaşımı ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Havva Öztel’in gelinlikli fotoğrafları kafaları karıştırdı. Bunun üzerine ise Havva Öztel’in ikinci kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel evleniyor mu? Havva Öztel kimdir, kaç yaşındadır? Havva Öztel ne iş yapıyor, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

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09 Ara 2022 - 09:01 - Magazin

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