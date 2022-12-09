Aleyna Tilki’nin Annesi Havva Öztel Evleniyor Mu? Havva Öztel Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Son zamanlarda en az pop şarkıcısı kızı kadar konuşulan Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Paylaşımı ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Havva Öztel’in gelinlikli fotoğrafları kafaları karıştırdı. Bunun üzerine ise Havva Öztel’in ikinci kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
Son zamanlarda en az pop şarkıcısı kızı kadar konuşulan Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Paylaşımı ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Havva Öztel’in gelinlikli fotoğrafları kafaları karıştırdı. Bunun üzerine ise Havva Öztel’in ikinci kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel evleniyor mu? Havva Öztel kimdir, kaç yaşındadır? Havva Öztel ne iş yapıyor, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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09 Ara 2022 - 09:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.