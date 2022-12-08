Kısmetse Olur’da Skandal Cinsel Birliktelik Sorusu! Öyle Bir Yanıt Geldi Ki… Her Şey Sansürsüz Yayınlanacak! Neler Oluyor?

Yayınlanacağı yeni sezonu ile herkesi şimdiden meraklandıran yapımlar arasındaki yerini almaya başaran Kısmetse Olur isimli program ile ilgili geçtiğimiz gün ilginç bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda ‘Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’ adı ile seyirci karşısına çıkacak olan programın sosyal medya hesabından dün akşam bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlik esnasında cinsel birliktelik sorusu gelince Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sosyal medya yönetici verdiği yanıt ile kafaları karıştırdı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı ne zaman, nerede başlayacak? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında neler olacak? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında cinsel birliktelik olacak mı? İşte, detaylar…

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