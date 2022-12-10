Türkiye'de Bir İlk! Yerli elektrikli Traktörden Beklenen Haber Ankara'dan Geldi!
Tarımda yeni bir dönemi başlatacak olan elektrikli traktörün, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Ankara Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü (TAMTEST) tarafından yapılan testleri devam ediyor.
Tarımda yeni bir dönemi başlatacak olan elektrikli traktörün, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Ankara Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü (TAMTEST) tarafından yapılan testleri devam ediyor.
Çok yakında güzel haberleri sizlerle paylaşacağız.
Elektrikli Traktör Teknolojisi
Elektrikli motor, elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir. Sessiz çalışır, daha verimli, daha güçlü ve daha ekonomiktir.
Elektrikli motorlarda tork; sürekli olarak elde edilir ve sessiz çalışır.
Akıllı Ekran Teknolojisi
ZY Elektrikli Traktörde kullanılan akıllı ekran sayesinde ihtiyaç duyduğunuz teknik verilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
⦁ Çiftçimizin şarj durumunu kontrol etmesi için şarj durumu göstergesi mevcuttur.
⦁ Şarj seviyesi %15’in altına düştüğünde otomatik uyarı sistemi sesli şekilde kullanıcıyı uyarır.
⦁ Enerji tüketim değerleri anlık olarak görülebilir.
⦁ Hız göstergesi ile hızınızı anlık olarak kontrol edebilirsiniz.
⦁ GPS konumu ise tarladaki hareketlerinizi takip etmeye yardım eder.
10 Ara 2022 - 10:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.