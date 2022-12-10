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10 Ara 2022 - 23:59

Kalça Ağrısı Yaşayanların Çok Dikkatine! Başınız Büyük Belada Olabilir, Uzmanlar Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Kalça ağrısını son zamanlarda çok sık bir biçimde yaşamaya başladıysanız dikkat etmeniz gereken noktalar var demektir. Yürüme, eğilme ve hareket etmede önemli bir yeri olan kalçamızın ağrısı aynı zamanda yürüme, eğilme ve hareket etmede sıkıntılar çıkarır. Başınız belada olabilir. Uzmanlar öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…