TV Yayın Akışı Belli Oldu! 15 Aralık 2022 Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… Ankara TV!
Bugün Perşembe akşam hangi diziler var, 15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Televizyon ekranlarının en sevilen ulusal kanallarında biri birinden farklı diziler yer alıyor. Gün içerisinde televizyon başında vakit geçirmek isteyen herkes ekranlarda gündüz kuşağından akşam dizilerine kadar neler yer alacak merak ediyor.
Her kanalda neler yayınlanacak belli oldu. Peki, bugün Perşembe akşam hangi diziler var, 15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
ATV 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı
06:40 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:30 Kuruluş Osman
04:00 Mutfak Bahane
KANAL D 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Kavak Yelleri
STAR TV 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yerli Dizi Tekrar
00:15 Toprak İle Fidan
02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:00 Güzel Köylü
FOX TV 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
22:15 İyilik
00:45 En Hamarat Benim
03:45 Son Yaz
TRT 1 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:40 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Yeşil Deniz
15:20 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
23:40 Kasaba Doktoru
02:40 Şehirden Uzakta
03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:40 Kapanış
TV8 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
103:30 Yazgı
12:00 Canım Annem
13:00 Kadere Karşı
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Doya Doya Moda
Show TV 15 Aralık 2022 Perşembe yayın akışı
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Güzel Günler
Kanal 7 15 Aralık 2022 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Elif
09:50 Muhabbet Kapısı
12:10 Yüce Dağ Başında
13:40 Bir Garip Aşk
15:30 Kara Sevdam
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Esaret
21:15 Emanet
22:30 Sakarya Fırat
14 Ara 2022 - 22:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.