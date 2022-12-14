TV Yayın Akışı Belli Oldu! 15 Aralık 2022 Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… Ankara TV!

Televizyon ekranlarının en sevilen ulusal kanallarında biri birinden farklı diziler yer alıyor. Gün içerisinde televizyon başında vakit geçirmek isteyen herkes ekranlarda gündüz kuşağından akşam dizilerine kadar neler yer alacak merak ediyor.

Her kanalda neler yayınlanacak belli oldu. Peki, bugün Perşembe akşam hangi diziler var, 15 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

ATV 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı

06:40 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:30 Kuruluş Osman

04:00 Mutfak Bahane

KANAL D 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Kavak Yelleri

STAR TV 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yerli Dizi Tekrar

00:15 Toprak İle Fidan

02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:00 Güzel Köylü

FOX TV 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

22:15 İyilik

00:45 En Hamarat Benim

03:45 Son Yaz

TRT 1 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:40 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Yeşil Deniz

15:20 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

23:40 Kasaba Doktoru

02:40 Şehirden Uzakta

03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:40 Kapanış



TV8 15 Aralık 2022 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

103:30 Yazgı

12:00 Canım Annem

13:00 Kadere Karşı

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

Show TV 15 Aralık 2022 Perşembe yayın akışı

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Güzel Günler

Kanal 7 15 Aralık 2022 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Elif

09:50 Muhabbet Kapısı

12:10 Yüce Dağ Başında

13:40 Bir Garip Aşk

15:30 Kara Sevdam

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Esaret

21:15 Emanet

22:30 Sakarya Fırat