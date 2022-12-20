Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur Tunç’un Yaşını Duyan Şok! Şeydanur Tunç Kimdir, Nerelidir? Şeydanur Tunç’un Mesleği ve Instagram Hesabı Ne?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak kadın ve erkek isimler de ilk kez seyirci karşısına çıktı. O isimlerden biri olan Şeydanur Tunç’un mesleği ve yaşı herkesi şaşırttı! İşte Şeydanur Tunç ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir yayınladığı tanıtım fragmanı ile seyircisini meraklandıran ve heyecanlandıran Kısmetse Olur: Aşkın Gücü isimli program, yayın startını dün akşam saat 18.00 itibariyle verdi. Yayına YouTube üzerinden başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak kadın ve erkek isimler de ilk kez seyirci karşısına çıktı. O isimlerden biri olan Şeydanur Tunç’un mesleği ve yaşı herkesi şaşırttı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur Tunç kimdir, nerelidir? Şeydanur Tunç’un mesleği ve Instagram hesabı ne? Şeydanur Tunç kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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20 Ara 2022 - 22:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.