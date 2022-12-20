Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur Tunç’un Yaşını Duyan Şok! Şeydanur Tunç Kimdir, Nerelidir? Şeydanur Tunç’un Mesleği ve Instagram Hesabı Ne?

Bir süredir yayınladığı tanıtım fragmanı ile seyircisini meraklandıran ve heyecanlandıran Kısmetse Olur: Aşkın Gücü isimli program, yayın startını dün akşam saat 18.00 itibariyle verdi. Yayına YouTube üzerinden başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak kadın ve erkek isimler de ilk kez seyirci karşısına çıktı. O isimlerden biri olan Şeydanur Tunç’un mesleği ve yaşı herkesi şaşırttı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur Tunç kimdir, nerelidir? Şeydanur Tunç’un mesleği ve Instagram hesabı ne? Şeydanur Tunç kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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