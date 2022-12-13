- 13 Ara 2022 - 18:25 G: 13 Ara 2022 - 18:38

Masterchef Yarışmasında Boğaz Boğaza Kavga! Herkese Resti Çekti; Acun Ilıcalı’nın Gözdesi Ortalığı Yıktı Geçti! “Torpilli Ya Ondan Bu Tripler!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te skandal bir kavga koptu. Acun Ilıcalı’nın Survivor 2023 yarışmasında görmek istediği ismin resti peş peşe çektiği anları görenler ise “Torpilli ya ondan bu tripler” yorumlarında bulundular. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak nitelendirilen Masterchef yarışmasından son olarak elenen isim Büşra Zambak olmuştu. Sadece 7 erkek yarışmacının kaldığı Masterchef 2022 yarışmasında gerilimde bir hayli arttı. Acun Ilıcalı’nın gözde yarışmacılarından biri olan Burak Kaya’nın herkesle tartışması gözlerden kaçmadı. İşte kazan kaldıran o olay…

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13 Ara 2022 - 18:25 Ankara- Yaşam

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