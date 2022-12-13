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13 Ara 2022 - 18:25

Masterchef Yarışmasında Boğaz Boğaza Kavga! Herkese Resti Çekti; Acun Ilıcalı’nın Gözdesi Ortalığı Yıktı Geçti! “Torpilli Ya Ondan Bu Tripler!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te skandal bir kavga koptu. Acun Ilıcalı’nın Survivor 2023 yarışmasında görmek istediği ismin resti peş peşe çektiği anları görenler ise “Torpilli ya ondan bu tripler” yorumlarında bulundular. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?