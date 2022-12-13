Hadise’nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler’den Skandal Açıklama! Boşandıktan Aylar Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! “Utanç Duyuyorum!” Neler Oldu Neler…

Ocak ayında evlenme teklifi aldığı Mehmet Dinçerler’e “Evet” diyen ve 3 milyon lira değerindeki yüzüğü takan Hadise, herkesi şok etmişti. Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren ve düğünlerinden tek bir kare bile paylaşmayan Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti, 5 ay süren evliliklerini, Beykoz Adliyesi’nde 5 dakikada bitirmişti. Kısa bir süre önce programa katılan Mehmet Dinçerler, her şeyi açık açık anlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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