Hadise’nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler’den Skandal Açıklama! Boşandıktan Aylar Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! “Utanç Duyuyorum!” Neler Oldu Neler…
Geçtiğimiz Eylül ayında boşanma kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sevenlerini derinden üzmüştü. Mehmet Dinçerler ise boşanmadan aylar sonra ilk kez skandal bir açıklama geldi. “Utanç duyuyorum” ifadelerine yer veren Mehmet Dinçerler, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi aldığı Mehmet Dinçerler’e “Evet” diyen ve 3 milyon lira değerindeki yüzüğü takan Hadise, herkesi şok etmişti. Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren ve düğünlerinden tek bir kare bile paylaşmayan Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti, 5 ay süren evliliklerini, Beykoz Adliyesi’nde 5 dakikada bitirmişti. Kısa bir süre önce programa katılan Mehmet Dinçerler, her şeyi açık açık anlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.