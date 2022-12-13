- 13 Ara 2022 - 21:29

Hadise’nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler’den Skandal Açıklama! Boşandıktan Aylar Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! “Utanç Duyuyorum!” Neler Oldu Neler…

Geçtiğimiz Eylül ayında boşanma kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sevenlerini derinden üzmüştü. Mehmet Dinçerler ise boşanmadan aylar sonra ilk kez skandal bir açıklama geldi. “Utanç duyuyorum” ifadelerine yer veren Mehmet Dinçerler, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ocak ayında evlenme teklifi aldığı Mehmet Dinçerler’e “Evet” diyen ve 3 milyon lira değerindeki yüzüğü takan Hadise, herkesi şok etmişti. Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren ve düğünlerinden tek bir kare bile paylaşmayan Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti, 5 ay süren evliliklerini, Beykoz Adliyesi’nde 5 dakikada bitirmişti. Kısa bir süre önce programa katılan Mehmet Dinçerler, her şeyi açık açık anlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Ara 2022 - 21:29 Ankara- Yaşam

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Hadise’nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler’den Skandal Açıklama! Boşandıktan Aylar Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! “Utanç Duyuyorum!” Neler Oldu Neler… mask
Hadise’nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler’den Skandal Açıklama! Boşandıktan Aylar Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! “Utanç Duyuyorum!” Neler Oldu Neler…
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