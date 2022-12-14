İlaç Fiyatlarına Zam Geldi! Diğer Tedbirler de Yolda... Resmi Gazetede Yayınlandı!
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında Avro değerinde yüzde 36,77'lik artış yapıldı. Karar sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Diğer adımlar da yolda" mesajını verdi.
ANKARA (İGFA) - Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklik kararına göre, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 10'uncu maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi bu yıl için kararın yayım tarihi olarak belirlendi. Buna göre her yıl Şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu.
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.
Söz konusu artış ve yeni barem değerleri, bu kararın yayım tarihinden bir gün sonra geçerli olacak.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, söz konusu kararın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" mesajını verdi.
14 Ara 2022 - 12:58 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.