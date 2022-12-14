Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Ara 2022 - 22:57

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Programı Kattı Karıştırdı! Can Ciğerdiler Ama Artık Düşman Bile Değiller! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki...

Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da sunucu olarak bulunan Seren Serengil, ortalığı kattı karıştırdı! Can ciğer olan isimler bir anda düşman bile olmayacak kıvama geldiler. Canlı yayında yaşananlar seyircileri ekranlara kilitledi. Bir de üzerine hastanelik olan Seren Serengil, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…