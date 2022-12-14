Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Programı Kattı Karıştırdı! Can Ciğerdiler Ama Artık Düşman Bile Değiller! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki...
Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da sunucu olarak bulunan Seren Serengil, ortalığı kattı karıştırdı! Can ciğer olan isimler bir anda düşman bile olmayacak kıvama geldiler. Canlı yayında yaşananlar seyircileri ekranlara kilitledi. Bir de üzerine hastanelik olan Seren Serengil, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto gibi isimlerin bulunduğu Söylemezsem Olmaz programı; hafta içi her gün ekranlara geliyor. Magazine yön veren programda birbirinden farklı iddialar gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Hadise – Reza Zarrab iddialarıyla gündemi karıştıran Söylemezsem Olmaz ekibinde bomba bir kriz çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.