- 14 Ara 2022 - 22:57 G: 14 Ara 2022 - 23:06

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Programı Kattı Karıştırdı! Can Ciğerdiler Ama Artık Düşman Bile Değiller! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki...

Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da sunucu olarak bulunan Seren Serengil, ortalığı kattı karıştırdı! Can ciğer olan isimler bir anda düşman bile olmayacak kıvama geldiler. Canlı yayında yaşananlar seyircileri ekranlara kilitledi. Bir de üzerine hastanelik olan Seren Serengil, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto gibi isimlerin bulunduğu Söylemezsem Olmaz programı; hafta içi her gün ekranlara geliyor. Magazine yön veren programda birbirinden farklı iddialar gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Hadise – Reza Zarrab iddialarıyla gündemi karıştıran Söylemezsem Olmaz ekibinde bomba bir kriz çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Ara 2022 - 22:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur’un Cansel’i Rezil Rüsva Oldu! Denilmeyen Tek Bir Söz Kalmadı; “Senin Allah Korkunda Yok!” Daha 25 Yaşında Ama… mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i Rezil Rüsva Oldu! Denilmeyen Tek Bir Söz Kalmadı; “Senin Allah Korkunda Yok!” Daha 25 Yaşında Ama…
Murat Boz Ayça Ayşin Turan Sevgili Mi? Murat Boz Sessizliğini Bozdu... Aşk İddialarına Bomba Yanıt! Sevenlerine Bomba Cevap Geldi! mask
Murat Boz Ayça Ayşin Turan Sevgili Mi? Murat Boz Sessizliğini Bozdu... Aşk İddialarına Bomba Yanıt! Sevenlerine Bomba Cevap Geldi!
Esra Bilgiç Twitter’ı Dozerle Ezdi Geçti! Milyonlar Onu Konuşuyor; Öyle Bir “Kapak” Yaptı Ki, Sesi Tüm Dünyadan Duyuldu! Neler Oluyor? mask
Esra Bilgiç Twitter’ı Dozerle Ezdi Geçti! Milyonlar Onu Konuşuyor; Öyle Bir “Kapak” Yaptı Ki, Sesi Tüm Dünyadan Duyuldu! Neler Oluyor?
Neslihan Atagül’ün Yatak Pozu Nefesleri Kökten Kesti! Kadir Doğulu’nun Eli Koluna Dolanacak; Geceliğiyle Sere Serpe Uzanıp… “Vay Maşallah!” mask
Neslihan Atagül’ün Yatak Pozu Nefesleri Kökten Kesti! Kadir Doğulu’nun Eli Koluna Dolanacak; Geceliğiyle Sere Serpe Uzanıp… “Vay Maşallah!”
Serdar Ortaç'ın Efsane Şarkısına Düet Yapacaklar! mask
Serdar Ortaç'ın Efsane Şarkısına Düet Yapacaklar!
Ebru Şahin’i Tanımak Artık Mümkün Değil! Kıvırcık Saçlarından Vazgeçti; Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Şaka Mı Bu!” mask
Ebru Şahin’i Tanımak Artık Mümkün Değil! Kıvırcık Saçlarından Vazgeçti; Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Şaka Mı Bu!”
Mehmet Dinçerler’in Yeni Aşkı Ortalığı İnletti! “Yengeme Bak Be!” Hadise’den Sonra Esmer Bombaya Tutuldu… “Yok Artık!” mask
Mehmet Dinçerler’in Yeni Aşkı Ortalığı İnletti! “Yengeme Bak Be!” Hadise’den Sonra Esmer Bombaya Tutuldu… “Yok Artık!”
Seren Serengil’den Hadise’ye Tokat! Reza Zarrab Mesajlarını Tek Tek İfşa Etmişti; Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Yıkılıyor! mask
Seren Serengil’den Hadise’ye Tokat! Reza Zarrab Mesajlarını Tek Tek İfşa Etmişti; Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Yıkılıyor!
Aslıhan Güner Yaşını Başını Bir Kenara Koydu; Yatak Pozuyla Mest Etti! İç Çamaşırını Gösterince Yürekleri Hopladı! mask
Aslıhan Güner Yaşını Başını Bir Kenara Koydu; Yatak Pozuyla Mest Etti! İç Çamaşırını Gösterince Yürekleri Hopladı!
Akasya Durağı Dizisinin Dilek’i Artık Tam Bir Afet! Bakanların Kalbi Eriyor; “Obayana Asıl Şimdi Ayvayı Yedin!” Usman Aga’nın Kızıydı… mask
Akasya Durağı Dizisinin Dilek’i Artık Tam Bir Afet! Bakanların Kalbi Eriyor; “Obayana Asıl Şimdi Ayvayı Yedin!” Usman Aga’nın Kızıydı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
15 Aralık Ankara Nöbetçi Eczaneleri Belli Oldu! 15 Aralık 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Nöbetçi Eczaneler! İşte Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi, Adres ve Telefonları… mask
15 Aralık Ankara Nöbetçi Eczaneleri Belli Oldu! 15 Aralık 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Nöbetçi Eczaneler! İşte Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi, Adres ve Telefonları…
Hyundai Son Yılların En Büyük Kampanyasını Başlattı! ÖTV İndirimi Yıldırım Gibi Düştü; Otomobil Sektöründe 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor! mask
Hyundai Son Yılların En Büyük Kampanyasını Başlattı! ÖTV İndirimi Yıldırım Gibi Düştü; Otomobil Sektöründe 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor!
TV Yayın Akışı Belli Oldu! 15 Aralık 2022 Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… Ankara TV! mask
TV Yayın Akışı Belli Oldu! 15 Aralık 2022 Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… Ankara TV!
ASKİ Ankara Su Kesintileri:15 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:15 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Kısmetse Olur’un Cansel’i Rezil Rüsva Oldu! Denilmeyen Tek Bir Söz Kalmadı; “Senin Allah Korkunda Yok!” Daha 25 Yaşında Ama… mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i Rezil Rüsva Oldu! Denilmeyen Tek Bir Söz Kalmadı; “Senin Allah Korkunda Yok!” Daha 25 Yaşında Ama…
Murat Boz Ayça Ayşin Turan Sevgili Mi? Murat Boz Sessizliğini Bozdu... Aşk İddialarına Bomba Yanıt! Sevenlerine Bomba Cevap Geldi! mask
Murat Boz Ayça Ayşin Turan Sevgili Mi? Murat Boz Sessizliğini Bozdu... Aşk İddialarına Bomba Yanıt! Sevenlerine Bomba Cevap Geldi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL