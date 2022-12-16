Seren Serengil’in Sevgilisi En Sonunda Delirdi! Hiç Acımadı; Tek Tek İfşa Etti! Seren Serengil’in Hamlesi…
Geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu ve yorumculuğunu üstlendiği ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programında bir başka sunucu ve yorumcu olan Bircan Bali ile atışan Seren Serengil’in tansiyon düşüklüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin merak edildiği Seren Serengil ile ilgili bugün çok konuşulacak açıklamalar bir süredir aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma’dan geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu ve yorumculuğunu üstlendiği ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programında bir başka sunucu ve yorumcu olan Bircan Bali ile atışan Seren Serengil’in tansiyon düşüklüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin merak edildiği Seren Serengil ile ilgili bugün çok konuşulacak açıklamalar bir süredir aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma’dan geldi. Peki, Seren Serengil’e ne oldu? Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? Seren Serengil’in sağlık durumuna ilişkin Mustafa Rahman Tohma ne dedi? İşte, detaylar…
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16 Ara 2022 - 14:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.