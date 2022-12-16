Seren Serengil’in Sevgilisi En Sonunda Delirdi! Hiç Acımadı; Tek Tek İfşa Etti! Seren Serengil’in Hamlesi…

Geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu ve yorumculuğunu üstlendiği ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programında bir başka sunucu ve yorumcu olan Bircan Bali ile atışan Seren Serengil’in tansiyon düşüklüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin merak edildiği Seren Serengil ile ilgili bugün çok konuşulacak açıklamalar bir süredir aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma’dan geldi. Peki, Seren Serengil’e ne oldu? Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? Seren Serengil’in sağlık durumuna ilişkin Mustafa Rahman Tohma ne dedi? İşte, detaylar…

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