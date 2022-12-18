Dünya futbolunun en büyüğü belli oldu! Dünya Kupası Arjantin'in... İşte Goller!
Katar’da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası’nı finalde normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 biten maçta penaltılarla 4-2 yenen Arjantin kazandı. Şampiyonlukla Arjantin’in kaptanı Lionel Messi'nin en büyük rüyası da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'i tebrik etti.
Lionel Messi, Dünya Kupası'nın her aşamasında gol atan ilk oyuncu oldu. İkinci Gölü ise Di Maria, üçünc Attı. Fransa'nın Golleri ise Mbappe'den geldi.
Arjantin 3-3 Fransa
⚽ 23' Messi pen. ⚽ 36' Di Maria
⚽ 109' Messi
⚽ 80' Mbappe pen. ⚽ 82' Mbappe
⚽ 117' Mbappe
İLK 11'LER
ARJANTİN - Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Leo Messi. Julián Álvarez.
FRANSA - Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez; Antoine Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Giroud, Mbappé.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.