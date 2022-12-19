- 19 Ara 2022 - 16:04 G: 19 Ara 2022 - 16:06

Kurak Günler Filmin Zeynep’i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Selin Yeninci Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Rol Aldığı Film ve Diziler...

Son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Selin Yeninci, şimdilerde yeni filmi ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Tüm dünyada ses getiren ve prömiyeri Cannes’da yapılan Kurak Günler isimli filmin kadrosunda bulunan Selin Yeninci, yeni rolüyle de çok beğenildi. İşte Selin Yeninci ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Selin Yeninci, şimdilerde yeni filmi ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Tüm dünyada ses getiren ve prömiyeri Cannes’da yapılan Kurak Günler isimli filmin kadrosunda bulunan Selin Yeninci, yeni rolüyle de çok beğenildi. Filmi izleyenler ise, Selin Yeninci’nin kim olduğunu açıklamaya başladı! Peki, Kurak Günler’in Zeynep’i Selin Yeninci kimdir? Selin Yeninci kaç yaşındadır? Selin Yeninci aslen nereli? Selin Yeninci nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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19 Ara 2022 - 16:04 - Magazin

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