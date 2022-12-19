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19 Ara 2022 - 21:36

Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim…

En uygun marketlerin başında gelen Şok Market, peynire olağanüstü bir indirim başlattı. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri bir araya getiren Şok Market, yapmış olduğu indirimden sonra raflarının boşalmasına neden oldu. Evinden poşetini kapanlar ışık hızıyla resmen marketlere girmeye başladı. %50’ye varan bir indirim için düğmeye basan Şok Market, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…