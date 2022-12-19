- 19 Ara 2022 - 21:36 G: 19 Ara 2022 - 21:48

Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim…

En uygun marketlerin başında gelen Şok Market, peynire olağanüstü bir indirim başlattı. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri bir araya getiren Şok Market, yapmış olduğu indirimden sonra raflarının boşalmasına neden oldu. Evinden poşetini kapanlar ışık hızıyla resmen marketlere girmeye başladı. %50’ye varan bir indirim için düğmeye basan Şok Market, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çeken ve alışveriş sevenlerin gözbebeği haline gelen ŞOK Market, kısa bir süre önce muhteşem bir indirim başlattı. 14 Aralık’ta başlattığı indirimin son gününün 20 Aralık olduğunu duyuran Şok Market, hem peynirde hem de diğer ürünlerde muhteşem bir indirim başlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Ara 2022 - 21:36 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda! mask
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda!
Migros Market’in Kırmızı Et ve Tavuk İndirimi Olay Oldu! Dana Gerdan 99 TL, Köfte 45 TL, Piliç Sarma 44 TL… Yetişen Alıyor! mask
Migros Market’in Kırmızı Et ve Tavuk İndirimi Olay Oldu! Dana Gerdan 99 TL, Köfte 45 TL, Piliç Sarma 44 TL… Yetişen Alıyor!
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var! mask
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
Migros Market’te İzdiham Var! Ayçiçek Yağı 21 TL, Çay 27 TL, Tavuk 25 TL, Peynir 25 TL… Fiyatları Gören Şaka Sanıyor! mask
Migros Market’te İzdiham Var! Ayçiçek Yağı 21 TL, Çay 27 TL, Tavuk 25 TL, Peynir 25 TL… Fiyatları Gören Şaka Sanıyor!
Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü… mask
Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü…
iPhone Alacaklara Son Şans BİM’den! Piyasada Boşuna Aramayın; 13 Pro Max Resmen Yok Fiyatına Satılıyor… Üçer Beşer Tane Alan Var! mask
iPhone Alacaklara Son Şans BİM’den! Piyasada Boşuna Aramayın; 13 Pro Max Resmen Yok Fiyatına Satılıyor… Üçer Beşer Tane Alan Var!
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün… mask
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün…
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın! mask
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın!
TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira… mask
TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira…
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Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim… mask
Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim…
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