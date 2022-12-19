Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim…
En uygun marketlerin başında gelen Şok Market, peynire olağanüstü bir indirim başlattı. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri bir araya getiren Şok Market, yapmış olduğu indirimden sonra raflarının boşalmasına neden oldu. Evinden poşetini kapanlar ışık hızıyla resmen marketlere girmeye başladı. %50’ye varan bir indirim için düğmeye basan Şok Market, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çeken ve alışveriş sevenlerin gözbebeği haline gelen ŞOK Market, kısa bir süre önce muhteşem bir indirim başlattı. 14 Aralık’ta başlattığı indirimin son gününün 20 Aralık olduğunu duyuran Şok Market, hem peynirde hem de diğer ürünlerde muhteşem bir indirim başlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.