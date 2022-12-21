Gratis %50 İndirim Ne Zaman, Başladı Mı? Kaos Çıkaracak İndirimler Başladı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü!
Gratis denilince akıllara ilk olarak kadınların indirim çılgınlığı gelse bile enflasyon oranlarının giderek artmasından dolayı artık birçok erkekte indirim furyasına kapılıp gidiyor. Son 5 yılın en iyi indirimini başlatan Gratis; saç fırçası, allık, rimel, eyeliner, fondöten gibi birçok ürünün ve markanın fiyatları 30 liranın altına indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kozmetik dünyasının önde gelen markalarından biri olan Gratis, yapmış olduğu indirimlerle kadınlara adeta çığlık attırıyor. İndirim olduğu dönemlerde rafların boşaldığı, mağazaların ağzına kadar odluğu bilinen Gratis, Ocak 2’ye kadar geçerli olacak muhteşem bir indirime imzasını attı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.