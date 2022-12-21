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21 Ara 2022 - 21:41

Gratis %50 İndirim Ne Zaman, Başladı Mı? Kaos Çıkaracak İndirimler Başladı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü!

Gratis denilince akıllara ilk olarak kadınların indirim çılgınlığı gelse bile enflasyon oranlarının giderek artmasından dolayı artık birçok erkekte indirim furyasına kapılıp gidiyor. Son 5 yılın en iyi indirimini başlatan Gratis; saç fırçası, allık, rimel, eyeliner, fondöten gibi birçok ürünün ve markanın fiyatları 30 liranın altına indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…