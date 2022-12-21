O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Onur Buldu Kimdir? Onur Buldu’nun Nasıl Ünlü Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Onur Buldu Kaç Yaşındadır?

Geleneksel televizyon yılbaşı eğlencelerinden biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı programının bu yılki konukları belli oldu. Komedi yapımlarında yer almasıyla ünlenen oyuncu Onur Buldu, O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olacağını açıklayan isimlerden biri olarak hemen televizyon seyircisinin yakın markajına girdi! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşındadır? Onur Buldu nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı, evli mi? İşte, detaylar…

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