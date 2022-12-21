- 21 Ara 2022 - 13:11 G: 21 Ara 2022 - 13:17

O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Onur Buldu Kimdir? Onur Buldu’nun Nasıl Ünlü Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Onur Buldu Kaç Yaşındadır?

Geleneksel televizyon yılbaşı eğlencelerinden biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı programının bu yılki konukları belli oldu. Komedi yapımlarında yer almasıyla ünlenen oyuncu Onur Buldu, O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olacağını açıklayan isimlerden biri olarak hemen televizyon seyircisinin yakın markajına girdi! İşte Onur Buldu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Geleneksel televizyon yılbaşı eğlencelerinden biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı programının bu yılki konukları belli oldu. Komedi yapımlarında yer almasıyla ünlenen oyuncu Onur Buldu, O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olacağını açıklayan isimlerden biri olarak hemen televizyon seyircisinin yakın markajına girdi! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşındadır? Onur Buldu nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı, evli mi? İşte, detaylar…

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21 Ara 2022 - 13:11 - Magazin

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