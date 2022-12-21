Anasayfa/

Foto Galeri/

21 Ara 2022 - 14:03

Çılgın Dondurmacı Kimdir? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Kaç Yaşındadır? Çılgın Dondurmacı Nasıl Meşhur Oldu?

Çılgın Dondurmacı olarak bilinen Mehmet Dinç’e ilgi her geçen gün artmaya başladı. Bir süredir sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiş olan Çılgın Dondurmacı, danslarıyla eğlence programlarına bile konu olur hale geldi. Öte yandan Çılgın Dondurmacı’yı henüz yeni tanıyan vatandaşların kafasında birtakım soru işaretleri oluşmaya başladı! İşte Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç ile ilgili merak edilen detaylar...