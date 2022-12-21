Çılgın Dondurmacı Kimdir? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Kaç Yaşındadır? Çılgın Dondurmacı Nasıl Meşhur Oldu?
Çılgın Dondurmacı olarak bilinen Mehmet Dinç’e ilgi her geçen gün artmaya başladı. Bir süredir sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiş olan Çılgın Dondurmacı, danslarıyla eğlence programlarına bile konu olur hale geldi. Öte yandan Çılgın Dondurmacı’yı henüz yeni tanıyan vatandaşların kafasında birtakım soru işaretleri oluşmaya başladı! İşte Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç ile ilgili merak edilen detaylar...
Çılgın Dondurmacı olarak bilinen Mehmet Dinç’e ilgi her geçen gün artmaya başladı. Bir süredir sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiş olan Çılgın Dondurmacı, danslarıyla eğlence programlarına bile konu olur hale geldi. Öte yandan Çılgın Dondurmacı’yı henüz yeni tanıyan vatandaşların kafasında birtakım soru işaretleri oluşmaya başladı! Peki, Çılgın Dondurmacı kimdir? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç kaç yaşındadır? Çılgın Dondurmacı nasıl meşhur oldu? İşte, detaylar…
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21 Ara 2022 - 14:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.