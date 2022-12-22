TOKİ Başkanlığı Açıkladı! Ankara Kuraları 2 – 12 Ocak 2023 tarihinde Yapılacak! Ayaş, Bala, Çamlıdere, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Evren, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Polatlı Ve Sincan TOKİ Kura Sonuçları 2022 - 2023 Tarihi Ne Zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Dairesi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan ‘İlk Evim İlk İşyerim’ projesinde kura çekimleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün kura çekimlerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirmiş olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kez müjdeyi Ankaralılara verdi! İşte TOKİ kura çekimi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Dairesi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan ‘İlk Evim İlk İşyerim’ projesinde kura çekimleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün kura çekimlerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirmiş olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kez müjdeyi Ankaralılara verdi! Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Ayaş, Bala, Çamlıdere, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Evren, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Polatlı ve Sincan TOKİ kura sonuçları 2022 – 2023 tarihi ne zaman? İşte, detaylar…
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22 Ara 2022 - 12:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.