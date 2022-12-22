Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış!
Migros Market, indirim bombasını patlattı. “Bu fırsat kaçmaz” başlığı altında milyonlarca ürününü en uygun fiyatlara sunan Migros Market; Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, deterjan, peynir gibi birbirinden farklı ürünlerde neredeyse %50’ye varan indirimini başlattı. Kapış kapış satılan bu ürünlerse dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Her geçen gün daha çok artış yaşayan zamlara ve enflasyona inat; müşterisinin yanında olduğunu gösteren Migros Market, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dönem dönem yaptığı indirimlere bir yenisini ekleyen Migros Market, mağazaların ağzın kadar dolmasına neden oldu. Peki, Migros Market hangi ürünlerde muhteşem bir indirim başlattı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.