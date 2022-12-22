Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış!

Her geçen gün daha çok artış yaşayan zamlara ve enflasyona inat; müşterisinin yanında olduğunu gösteren Migros Market, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dönem dönem yaptığı indirimlere bir yenisini ekleyen Migros Market, mağazaların ağzın kadar dolmasına neden oldu. Peki, Migros Market hangi ürünlerde muhteşem bir indirim başlattı?

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