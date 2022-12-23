Müzik piyasasını son zamanlarda yeniden etkisine almış olan grup çalışmaları, yükselişe geçti. Özellikle son birkaç yıldır kurulan yeni yeni gruplar, hit parçaları ile hafızalara kazınmayı başardı. O gruplardan biri olan Madrigal ise, şimdilerde en çok merak edilen gruplardan biri haline geldi. Peki, Madrigal grubu kimdir, kimler var? Madrigal’i kim kurdu? Madrigal nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

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