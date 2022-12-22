Seda Sayan’ın Müstakbel Gelini Yılbaşı İçin Paraya Kıydı! Seda Sayan Bile Çağlar Ökten’e Bu Kadarını Yapmadı! Oğulcan Engin İçin…
Taş bebek olarak anılan Seda Sayan’ın müstakbel gelini, yılbaşı için resmen paraya kıydı! Seda Sayan’ın bile Çağlar Ökten için bu kadar yapmadığına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Biricik aşkı Oğulcan Engin için mini bir servet ayıran Seda Sayan’ın müstakbel gelini, sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilenler…
Seda Sayan’ın düğününe katılması beklenen Miray Daner ve Oğulcan Engin, düğün saatinde birlikte ciğer yemeğe gitmişlerdi. Seda Sayan’ın evliliği hakkında tek bir yorum yapmayan Miray Daner’in Seda Sayan’la arasının iyi olduğunu düşündürüyordu. Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’e yılbaşı için hazırlık yapan Miray Daner, paraya kıydı! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.