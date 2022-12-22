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22 Ara 2022 - 16:32

Seda Sayan’ın Müstakbel Gelini Yılbaşı İçin Paraya Kıydı! Seda Sayan Bile Çağlar Ökten’e Bu Kadarını Yapmadı! Oğulcan Engin İçin…

Taş bebek olarak anılan Seda Sayan’ın müstakbel gelini, yılbaşı için resmen paraya kıydı! Seda Sayan’ın bile Çağlar Ökten için bu kadar yapmadığına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Biricik aşkı Oğulcan Engin için mini bir servet ayıran Seda Sayan’ın müstakbel gelini, sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilenler…