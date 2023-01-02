Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir?

Yeniden değerleme oranının ardından bu oran kadar artış yaşayacak olan Motorlu Taşıt Vergisi’nde (MTV) indirim yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak ediliyordu.

İndirim yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 2023 yılı MTV tutarları ortaya çıktı. Peki, 2023 MTV oranı kaç oldu? 2023 yılında MTV ne kadar artacak, belli mi? Hangi araçtan ne kadar MTV alınacak 2023? İşte, detaylar…

Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir?

Motorlu taşıt vergisi (MTV), karayolları ve büro ekipleri tarafından sicil işlemleri tamamlanmış motorlu taşıtlar (otomobiller, motosikletler, kamyonlar vb.), uçak, helikopter ve deniz motorlu taşıtları gibi hava ve deniz taşıtları için de ödenmesi zorunlu bir vergidir. MTV, araçların motor gücüne göre belirlenir ve yıllık olarak iki taksit şeklinde ödenir.

MTV ödemesi, Ocak ve Haziran aylarında iki eşit şekilde yapılır. Ödeme tarihi, araç ruhsatında belirtilen tarihe göre belirlenir.

Motorlu taşıtların ortaya çıkardığı maliyetlerin karşılanması ve zararların yok edilmesi amacıyla alınan MTV vergisi, yıllık bazda artış gösterebilir. Örneğin, 2022 yılında MTV vergisi %15,9 oranında artış göstermiş olabilir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için vergi dairesine başvurabilirsiniz.

İndirim yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname sonrası 2023 yılı MTV oranlarının yüzde 122,9 yerine 61,5 oranında yükseltilmiştir. Öte yandan otomobil otomobil MTV oranı da bu haber sonrası uzmanlarca hesaplandı!

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