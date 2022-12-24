- 24 Ara 2022 - 23:57

Ankara Antika Pazarlarına Yoğun İlgi! Ankara Ayrancı Çayyolu, İskitler Antika Pazarı Hangi Gün? Ankara'da Hangi İlçelerde Antika Pazarı Var?

Ankara’nın popüler pazarlarından biri olan Ayrancı Antika Pazarı, bu sene son kez kuruldu. Her ayın ilk pazarı müşterilerini ağırlayan Ayrancı Antika Pazarı, bu ay Ayrancı Mahallesi kapalı pazar yerinde hizmet verdi. Daktilolardan eski paralara; saatlerden eski gümüşlere kadar pek çok ürünün bulunduğu Ayrancı Antika Pazarı’nı satıcılar ve ziyaret edenler anlattı. İşte Ankara Antika Pazarı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ankara’nın popüler pazarlarından biri olan Ayrancı Antika Pazarı, bu sene son kez kuruldu. Her ayın ilk pazarı müşterilerini ağırlayan Ayrancı Antika Pazarı, bu ay Ayrancı Mahallesi kapalı pazar yerinde hizmet verdi. Daktilolardan eski paralara; saatlerden eski gümüşlere kadar pek çok ürünün bulunduğu Ayrancı Antika Pazarı’nı satıcılar ve ziyaret edenler anlattı.

Peki, Ayrancı Antika Pazarı nerede? Ayrancı Antika Pazarı ne zaman? Ayrancı Antika Pazarı’na nasıl gidilir? İşte, detaylar…

Ankara Ayrancı Çayyolu, İskitler Antika Pazarı Hangi Gün?

Her ayın ilk pazar'ı Çankaya Ayrancı'da, 3. pazar'ı ise Çankaya çayyolu semtinde antika pazarları kurulmaktadır. 

Ankara İskitler Oto Sanayi içerisinde kurulan antika ve  ikinci el eşya pazarı satışları yapılmaktadır. Altındağ İskitler Bit pazarı her cuma, cumartesi ve pazar günleri beş yıldan beri kurulmaktadır. 

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24 Ara 2022 - 23:57 - Gündem

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