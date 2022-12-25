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25 Ara 2022 - 16:37

Kısmetse Olur Cansel’in Göğüs Frikiği Olay Yarattı! Oğulcan’ın Yüzü Kıpkırmızı Oldu… Cropu Aşağı Doğru Çekilince Yangınlar Yükselmeye Başladı!

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Tam 5 yıl sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, yepyeni yüzlerle seyircinin karşısına çıkmıştı. Yarışmanın en pembe isimlerinden biri olan Cansel Ayaoğlu’nun göğüs frikiği olay yarattı. Sevgilisi Oğulcan ise bu anlardan sonra kıpkırmızı kesildi. Cropu aşağı inen yarışmacı, yangınları yükseltti. İşte merak edilen tüm detaylar…