Kısmetse Olur Cansel’in Göğüs Frikiği Olay Yarattı! Oğulcan’ın Yüzü Kıpkırmızı Oldu… Cropu Aşağı Doğru Çekilince Yangınlar Yükselmeye Başladı!
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Tam 5 yıl sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, yepyeni yüzlerle seyircinin karşısına çıkmıştı. Yarışmanın en pembe isimlerinden biri olan Cansel Ayaoğlu’nun göğüs frikiği olay yarattı. Sevgilisi Oğulcan ise bu anlardan sonra kıpkırmızı kesildi. Cropu aşağı inen yarışmacı, yangınları yükseltti. İşte merak edilen tüm detaylar…
9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında kaoslar yavaş yavaş tomurcuklanmaya başlamıştı. Aşklarında başladığı Kısmetse Olur’da ilk sevgili olduğunu açıklayan kişiler Aybüke ve Tolga olmuştu. Birbirlerini tanıma yolunda emin adımlarla ilerleyen isimlerden Cansel ve Oğulcan ise öne çıkıyordu. Şimdiden milyonlarca hayranı bulunan Cansel ve Oğulcan’ın sosyal medya kareleri olay yaratıyordu. Cansel Ayanoğlu’nun son bölümde giymiş olduğu kıyafetten vermiş olduğu frikik herkesi mosmor etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.