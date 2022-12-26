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26 Ara 2022 - 10:24

Kısmetse Olur Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Attı! En Yakın Arkadaşının Sevgilisine… “Yazıklar Olsun! Midemiz Bulanıyor!” Neler Oldu Neler…

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da televizyon tarihinde bir ilk olacak mide bulantısı yaşatan olay yaşandı! En yakın arkadaşının sevgilisine çıldırtan bir temas yapan yarışmacıya “Yazıklar olsun” yorumları yapıldı! Peki, Kısmetse Olur yarışmasında neler oluyor?