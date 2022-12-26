Kısmetse Olur Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Attı! En Yakın Arkadaşının Sevgilisine… “Yazıklar Olsun! Midemiz Bulanıyor!” Neler Oldu Neler…
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da televizyon tarihinde bir ilk olacak mide bulantısı yaşatan olay yaşandı! En yakın arkadaşının sevgilisine çıldırtan bir temas yapan yarışmacıya “Yazıklar olsun” yorumları yapıldı! Peki, Kısmetse Olur yarışmasında neler oluyor?
RTÜK tarafından ekranlarda yayınlanması yasaklanan Kısmetse Olur yarışması, tam 5 yıl sonra Youtube ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı. Yeni bir kadroyla seyirci karşısına çıkan Kısmetse Olur’da format ise neredeyse aynı kalmıştı. Yarışmacılar arasında yeni yeni aşklar başlamıştı. Bir yarışmacının, sevgilisi olduğunu bildiği bir erkek yarışmacıya teması ise mideleri bulandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.