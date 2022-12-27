Survivor 2023 Kürşat Juan Yaşını Duyan Şok! Kürşat Juan Kimdir, Nerelidir? Kürşat Juan’un Mesleği ve Instagram Hesabı Ne?

Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor yarışmasının yeni sezonda ‘Akıl Oyunları’ konsepti ile seyirci karşısına çıkacağı öğrenilmişti. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu yeni konsept sonrası tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor Türkiye 2023 yarışmasında bu kez dikkat çeken detay ise yarışmada yer alan fenomen yarışmacılar oldu. O isimlerden biri olan Kürşat Juan, şimdiden Survivor izleyicisinin gündemine oturmayı başardı! Peki, Survivor 2023 Kürşat Juan kimdir? Kürşat Juan’ın mesleği nedir? Kürşat Juan kaç yaşında, nasıl ünlü oldu, şarkıları neler? İşte, detaylar…

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