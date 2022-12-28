- 28 Ara 2022 - 09:00 G: 28 Ara 2022 - 09:07

Şarkıcı Sefo Kimdir? Sefo’nun Gerçek Adı Nedir? Sefo Kaç Yaşında? Sefo’nun Burcu Nedir?

Müzik dünyasının son dönem en popüler isimlerinden biri haline gelen Sefo geçtiğimiz günlerde taciz açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şarkıları milyonlarca kişi tarafından dinlenen Sefo’nun hayatı ise merak konusu oldu. Sosyal medyanın gündeminde de çok sık yer alan Sefo, özellikle ‘’Bilmem Mi?’’ şarkısıyla şöhret basamaklarını hızla tırmandı. İşte şarkıcı Sefo ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Müzik dünyasının son dönem en popüler isimlerinden biri haline gelen Sefo geçtiğimiz günlerde taciz açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şarkıları milyonlarca kişi tarafından dinlenen Sefo’nun hayatı ise merak konusu oldu. Sosyal medyanın gündeminde de çok sık yer alan Sefo, özellikle ‘’Bilmem Mi?’’ şarkısıyla şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Peki, taciz açıklamasıyla yeniden gündeme gelen Sefo kimdir, kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? İşte rapçi Sefo hakkında bilinmeyen detaylar…

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28 Ara 2022 - 09:00 - Magazin

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