- 27 Ara 2022 - 16:07

Yasak Elma Dizisindeki Yatak Sahnesi Çileden Çıkarttı! Önce Annesiyle Sonra Kızıyla… “Yayından Kaldırılsın!” Tepkiler Peş Peşe Geliyor…

FOX TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da ekranlara gelen yatak sahnesi seyircileri çileden çıkarttı. Önce annesiyle sonra kızıyla birlikte olan isimse seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu. Birçok kişi bu anlardan sonra “Yayından kaldırılsın” demeden yapamadı! Tepkileri peş peşe alan Yasak Elma, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Tam tamına 6 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Yasak Elma dizisinin başrollerinde ise Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yaşananlar seyircilerin aklını başından alıyordu. Yayınlanan bölümden ekranlara gelen yatak sahnesi şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ara 2022 - 16:07 Ankara- Yaşam

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