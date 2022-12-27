Beypazarı İlçesinde Gezilecek Yerler! Ankara Beypazarı'nda Neler Var? İşte Beypazarı Evleri, Hıdırlık Tepesi, Anadolu Açık Hava Müzesi ve Sarıyar Barajı...

Beypazarı İlçesi, Ankara İlinin 100 km. kuzeybatısında yer alır. Ayaş ve Nallıhan İlçeleri arasında yer alır ve Ayaş-Güdül-Çamlıdere-Kıbrısçık-Seben-Nallıhan-Mihalıççık ve Polatlı İlçeleri ile komşudur. Yüzölçümü 1.868 km2 olup, yüksekliği 675 metredir. Son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 47.234 olup, 78 Mahallesi vardır.

Beypazarı, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de her yıl binlerce insanı kendine çeken bir ilçedir. Tarihi çarşıları, ilçenin ünlü kuruyemiş ve baharatları, tarihi konaklar, panoramik manzaraları ve büyüleyici evleri ile ilgi görür. İlçe, tarih boyunca Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlıların egemen olduğu bir yerdir ve bu yüzden eski yerleşim yeridir.

Ankara'nın Turistik İlçesi Beypazarı

Beypazarı’nın görülmeye değer yerleri arasında Hıdırlık Tepesi, Yaşayan Müze, İnözü Vadisi ve Suluhan bulunur. Hıdırlık Tepesi ilçenin en yüksek noktasıdır ve tarihi manzaraların en güzel fotoğraflarını çekebileceğiniz bir yerdir. Yaşayan Müze, Orta Anadolu kültürünün yüzlerce yıllık değişimini gösteren zengin bir koleksiyona sahiptir.

Beypazarı’nın yöresel yemekleri de önemli turistik değerleri arasında yer alıyor. İlçenin ünlü yemeklerinden biri olan Beypazarı Köftesi, Beypazarı Patates Köftesi ve Beypazarı Çiğ Köfte gibi lezzetleri yöresel yöresel yemekleri arasında yer alıyor. Ayrıca, ilçenin tarihi çarşılarında ve çeşitli restoranlarında Osmanlı mutfağının lezzetlerini de bulabilirsiniz. Beypazarı’nın tarihi ve kültürel değerleriyle zengin turistik çeşitliliği, yöresel yemekleri ve doğal güzellikleriyle Ankara’nın en popüler turistik yerlerinden biri olmayı hak ediyor.

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