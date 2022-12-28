Söylemezsem Olmaz'a Seren Serengil'den Ağır Darbe! Üstüne Gelinmesine Dayanamadı; Soluğu Mahkemede Aldı... Twitter'da Hınca Hınç Yorum Var! Neler Oluyor?
Efsanevi magazin programı Söylemezsem Olmaz’dan Seren Serengil’e oldukça ağır bir ağır darbe geldi. Üstüne gelinmesine dayanamayan Serengil soluğu mahkemelerde aldı. Sosyal medyaysa birbirine girdi ve Twitter’da hınca hınç yorumlar geldi. Neler olduğuna inanamayacaksınız! İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularını ve programda konuşulan konuları merakla bekleyen izleyicilerse son bölümlerde yaşanan mobing söylemlerini ve sunucular arasındaki tartışmayı hayretle inceliyor. Kısa sürede ortalığın yangın yerine döndüğü son bölümde yaşananları sizler için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.