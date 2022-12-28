Söylemezsem Olmaz'a Seren Serengil'den Ağır Darbe! Üstüne Gelinmesine Dayanamadı; Soluğu Mahkemede Aldı... Twitter'da Hınca Hınç Yorum Var! Neler Oluyor?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularını ve programda konuşulan konuları merakla bekleyen izleyicilerse son bölümlerde yaşanan mobing söylemlerini ve sunucular arasındaki tartışmayı hayretle inceliyor. Kısa sürede ortalığın yangın yerine döndüğü son bölümde yaşananları sizler için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

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