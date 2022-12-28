- 28 Ara 2022 - 16:54 G: 28 Ara 2022 - 17:21

Söylemezsem Olmaz'a Seren Serengil'den Ağır Darbe! Üstüne Gelinmesine Dayanamadı; Soluğu Mahkemede Aldı... Twitter'da Hınca Hınç Yorum Var! Neler Oluyor?

Efsanevi magazin programı Söylemezsem Olmaz’dan Seren Serengil’e oldukça ağır bir ağır darbe geldi. Üstüne gelinmesine dayanamayan Serengil soluğu mahkemelerde aldı. Sosyal medyaysa birbirine girdi ve Twitter’da hınca hınç yorumlar geldi. Neler olduğuna inanamayacaksınız! İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularını ve programda konuşulan konuları merakla bekleyen izleyicilerse son bölümlerde yaşanan mobing söylemlerini ve sunucular arasındaki tartışmayı hayretle inceliyor. Kısa sürede ortalığın yangın yerine döndüğü son bölümde yaşananları sizler için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

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28 Ara 2022 - 16:54 Ankara- Yaşam

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