Ankara'da Ulaşıma Zam Haberi! Tam 9.5 TL, Öğrenci 4.75 TL, Öğrenci abonman 140 TL Oluyor! EGO Son Dakika Bombasını Patlattı...

Yeni yıl öncesinde vatandaşların kabusu haline gelen zamlar da yüzünü göstermeye başladı. Özellikle yıl içerisinde son derece zam almış olan ulaşıma zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, yüzünü belediyelere döndü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan EGO Genel Müdürlüğü, zamma dair açıklamasında ilginç bir hesap ortaya koydu. Peki, Ankara EGO’ya zam mı geldi? Ankara öğrenci ve tam otobüs ücreti ne kadar, kaç TL? Ankara güncel otobüs fiyatı ne kadar? İşte, detaylar…

Ego Kimdir, Açılımı Nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da toplu ulaşım hizmetleri sunan bir kuruluştur. Kuruluş, 1950 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Özelleştirme sürecinden sonra, kuruluş günümüzde sadece otobüs, raylı sistem ve teleferik ile şehir içi toplu ulaşım hizmeti vermektedir. Önceki yıllarda, kuruluş aynı zamanda havagazı (ve daha sonra doğalgaz) ve elektrik dağıtımı hizmetlerini de vermişti, ancak bu hizmetler özelleştirilmiştir.

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