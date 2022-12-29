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29 Ara 2022 - 18:29

Survivor 2023 İçin Harcanan Para Nevrinizi Döndürecek! Acun Ilıcalı Rekora Koşuyor; Milletin Ağzı Açlıktan Kokuyor Ama… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor, 2023 sezonu için çalışmalara başlanmıştı. Survivor 2023 harcanan paraysa nevrinizi döndürecek! Acun Ilıcalı’nın rekora koştuğu görüldü. Milletin ağzı açlıktan kokarken yaşanılan bu olay ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen Survivor 2023 için harcanan para, sosyal medyada gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…