Survivor 2023 İçin Harcanan Para Nevrinizi Döndürecek! Acun Ilıcalı Rekora Koşuyor; Milletin Ağzı Açlıktan Kokuyor Ama… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor, 2023 sezonu için çalışmalara başlanmıştı. Survivor 2023 harcanan paraysa nevrinizi döndürecek! Acun Ilıcalı’nın rekora koştuğu görüldü. Milletin ağzı açlıktan kokarken yaşanılan bu olay ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen Survivor 2023 için harcanan para, sosyal medyada gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izlenecekti. Yarışmanın yeni sezonu için Acun Ilıcalı çalışmalara başlamıştı. Birbirinden başarılı isimleri yarışmaya katan Acun Ilıcalı, formatta da büyük bir değişikliğin altına imzasını atmıştı. Survivor 2023 için mini bir servet harcadığı iddia edilen Acun Ilıcalı, şok etkisi yaratmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.