- 29 Ara 2022 - 21:56 G: 29 Ara 2022 - 22:06

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu İptal! Olaylar İyice Karıştı; Evler Terk Edildi, Numaralar Silindi! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’na hayat arkadaşı, biricik aşkı Mert Yazıcıoğlu’yla yollarını ayırdığı gündeme bomba düştü! Olaylar iyice karıştı; ardından evlerin terk edildiği ve numaraların silindiği ortaya çıktı! Sosyal medyada yankı uyandıran Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, sevenlerini derinden üzdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma günü akşamı ekranlara gelmişti. Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği Seyran karakteri adeta seyirciyi derinden etkilemişti. Dizinin başladığı gündeme bu yana Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasında gerilim başladığı biliniyordu. Peki, şimdi neler oluyor?

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29 Ara 2022 - 21:56 Ankara- Yaşam

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