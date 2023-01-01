Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Finale yarım adım kalan Masterchef yarışmasında; son 5’e kalarak ne kadar başarılı bir yarışmacı olduğunu bir kez daha gösteren Kıvanç Karadeniz’in yüzüne şans güldü. Adeta zenginliğin formülü bulan Kıvanç Karadeniz’in elendikten sonra yeni işi Acun Ilıcalı’nın biricik aşkı tarafından verilecek. İşte merak edilen tüm detaylar…

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