- 01 Oca 2023 - 18:59

Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı senelerdir başaran Masterchef’te bu sezon son 5’e kalmayı başarmış olan Kıvanç Karadeniz’e Acun Ilıcalı’dan 8,9 şiddetinde deprem yaratacak bir teklif geldi. Biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya’yı kırmayan Acun Ilıcalı, resmen milli piyangonun ona vurduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Finale yarım adım kalan Masterchef yarışmasında; son 5’e kalarak ne kadar başarılı bir yarışmacı olduğunu bir kez daha gösteren Kıvanç Karadeniz’in yüzüne şans güldü. Adeta zenginliğin formülü bulan Kıvanç Karadeniz’in elendikten sonra yeni işi Acun Ilıcalı’nın biricik aşkı tarafından verilecek. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Oca 2023 - 18:59 - Yaşam

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