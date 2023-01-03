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03 Oca 2023 - 08:33

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Ocak 2023 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara da dahil olmak üzere şehirlerin kuraklık, altyapı sorunları veya bakım çalışmaları gibi çeşitli faktörler nedeniyle su kesintileri veya hizmet kesintileri yaşaması alışılmadık bir durum değildir. Ankara 3 Ocak 2023 Salı su kesinti bölgeleri nerelerdir? İşte Detaylar...