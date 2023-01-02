Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı İki Dirhem Bir Çekirdek! Minicik Eteği, İç Çamaşırsız Pozları Alev Alev… “Fatih Görse Kapıya Atar Seni!”
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, iki dirhem bir çekirdek olduğunu gösterdi! Minicik eteği ve iç çamaşırsız kareleriyle alev alev yakan Sıla Türkoğlu’na sosyal medya takipçileri ise “Fatih görse seni kapıya atar” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimler bulunuyordu. İki uç noktalardaki ailelerin aşık olan çocuklarını ele alan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayata veren Sıla Türkoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.