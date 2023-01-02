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02 Oca 2023 - 11:54

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı İki Dirhem Bir Çekirdek! Minicik Eteği, İç Çamaşırsız Pozları Alev Alev… “Fatih Görse Kapıya Atar Seni!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, iki dirhem bir çekirdek olduğunu gösterdi! Minicik eteği ve iç çamaşırsız kareleriyle alev alev yakan Sıla Türkoğlu’na sosyal medya takipçileri ise “Fatih görse seni kapıya atar” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…