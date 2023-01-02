Pınar Deniz “Evet” Dedi! Yılbaşı Gecesi Kaan Yıldırım Sürpriz Yaptı… Aileler Birbirleriyle Tanışmıştı; Son Bomba Patladı…
Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in biricik aşkı Kaan Yıldırım’a “Evet” dediği gündeme bomba gibi düştü. Yılbaşı gecesini Viyana’da geçiren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti, sosyal medyada yankı uyandıran bir olaya imzalarını attılar. Kısa bir süre önce ailelerin birbirleriyle tanıştığı gündeme gelmişti ki, son bomba patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yiğit Kirazcı’yla bir aşk yaşayan Pınar Deniz, uzun süren aşkından sonra ayrılma kararı almıştı. Bir dönem partneri Kaan Urgancıoğlu’yla anılan Pınar Deniz, böyle bir şeyin olmadığını ifade etmişti. Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yılbaşı paylaşımları dikkatleri üzerine çekmişti. Bu karenin ardından skandal bir olay patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.