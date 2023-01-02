- 02 Oca 2023 - 20:11 G: 03 Oca 2023 - 00:43

Pınar Deniz “Evet” Dedi! Yılbaşı Gecesi Kaan Yıldırım Sürpriz Yaptı… Aileler Birbirleriyle Tanışmıştı; Son Bomba Patladı…

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in biricik aşkı Kaan Yıldırım’a “Evet” dediği gündeme bomba gibi düştü. Yılbaşı gecesini Viyana’da geçiren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti, sosyal medyada yankı uyandıran bir olaya imzalarını attılar. Kısa bir süre önce ailelerin birbirleriyle tanıştığı gündeme gelmişti ki, son bomba patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yiğit Kirazcı’yla bir aşk yaşayan Pınar Deniz, uzun süren aşkından sonra ayrılma kararı almıştı. Bir dönem partneri Kaan Urgancıoğlu’yla anılan Pınar Deniz, böyle bir şeyin olmadığını ifade etmişti. Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yılbaşı paylaşımları dikkatleri üzerine çekmişti. Bu karenin ardından skandal bir olay patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Oca 2023 - 20:11 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur Aybüke’nin Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Telefonu, Liposuctionu, Estetik Ameliyatı… “Beni O Adamla Aldattı!” mask
Kısmetse Olur Aybüke’nin Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Telefonu, Liposuctionu, Estetik Ameliyatı… “Beni O Adamla Aldattı!”
Esra Erol’da Deprem Yaratan Olay! Eşinin Hayatını Mahvetti; 85 Milyon Önünde Yerle Bir Oldu! Neredeyse Ayaklarına... mask
Esra Erol’da Deprem Yaratan Olay! Eşinin Hayatını Mahvetti; 85 Milyon Önünde Yerle Bir Oldu! Neredeyse Ayaklarına...
Acun Ilıcalı’nın Kızı Rezil Oldu! TikTok Yıkılıyor; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… “Duyanda Kıyamet Koptu Sanacak!” Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı’nın Kızı Rezil Oldu! TikTok Yıkılıyor; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… “Duyanda Kıyamet Koptu Sanacak!” Neler Oluyor?
Afra Saraçoğlu’ndan Ayrılan Mert Yazıcıoğlu Bombayı Patlattı! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Afra Saraçoğlu Şok Olacak! “Senden Sonra…” mask
Afra Saraçoğlu’ndan Ayrılan Mert Yazıcıoğlu Bombayı Patlattı! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Afra Saraçoğlu Şok Olacak! “Senden Sonra…”
Kısmetse Olur Yarışmasında Küfür Olayı! Sansürsüz Yayınlanınca Sevgilisi Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı; Diskalifiye Edilecek Mi? Evin En Yakışıklı Erkeğiydi Ama… mask
Kısmetse Olur Yarışmasında Küfür Olayı! Sansürsüz Yayınlanınca Sevgilisi Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı; Diskalifiye Edilecek Mi? Evin En Yakışıklı Erkeğiydi Ama…
O Ses Türkiye’de Kadir Doğulu Anlattığı Hikaye Çalıntı Çıktı! Neslihan Atagül’le Kavgalarını Anlatmıştı Ama Arkasından Öyle Bir Şey Çıktı Ki… mask
O Ses Türkiye’de Kadir Doğulu Anlattığı Hikaye Çalıntı Çıktı! Neslihan Atagül’le Kavgalarını Anlatmıştı Ama Arkasından Öyle Bir Şey Çıktı Ki…
Simge Sağın İç Çamaşırını Gösteren Kıyafetiyle Yangın Çıkardı! “Buna Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Fizik Şovunu Görenlerin Nutku Tutuldu… mask
Simge Sağın İç Çamaşırını Gösteren Kıyafetiyle Yangın Çıkardı! “Buna Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Fizik Şovunu Görenlerin Nutku Tutuldu…
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer… mask
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer…
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Demet Özdemir Hem Yandı Hem Yaktı! Karın Kışın Ortasında Mayosuyla Yine Yaptı Yapacağınız! Oğuzhan Koç Fenalıklar Geçirecek… mask
Demet Özdemir Hem Yandı Hem Yaktı! Karın Kışın Ortasında Mayosuyla Yine Yaptı Yapacağınız! Oğuzhan Koç Fenalıklar Geçirecek…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ocak Ayında Küllerinden Yeni İmaja Bürünecek Burçlar Belli Oldu! Yepyeni Bir Kişi Olacak! İşte Karakterini ve Kişiliğini Değiştirecek Burçlar… mask
Ocak Ayında Küllerinden Yeni İmaja Bürünecek Burçlar Belli Oldu! Yepyeni Bir Kişi Olacak! İşte Karakterini ve Kişiliğini Değiştirecek Burçlar…
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları… mask
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları…
PTT AVM'de Yok Satmıştı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatı Düştü! Tarım Kredi Market'te Kapış Kapış Gidiyor; 2 – 3 Tane Bile Alan Var! Bu İndirim Bir Daha Gelmez… mask
PTT AVM'de Yok Satmıştı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatı Düştü! Tarım Kredi Market'te Kapış Kapış Gidiyor; 2 – 3 Tane Bile Alan Var! Bu İndirim Bir Daha Gelmez…
Ankara EGO’ya Yeni Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı! mask
Ankara EGO’ya Yeni Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı!
Kısmetse Olur Aybüke’nin Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Telefonu, Liposuctionu, Estetik Ameliyatı… “Beni O Adamla Aldattı!” Twitter Yıkılıyor… mask
Kısmetse Olur Aybüke’nin Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Telefonu, Liposuctionu, Estetik Ameliyatı… “Beni O Adamla Aldattı!” Twitter Yıkılıyor…
Esra Erol’da Deprem Yaratan Olay! Eşinin Hayatını Mahvetti; 85 Milyon Önünde Yerle Bir Oldu! Neredeyse Ayaklarına Kapanacaktı… mask
Esra Erol’da Deprem Yaratan Olay! Eşinin Hayatını Mahvetti; 85 Milyon Önünde Yerle Bir Oldu! Neredeyse Ayaklarına Kapanacaktı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL