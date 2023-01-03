Survivor Ayşe Yüksel Mankenlere Taş Çıkarıyor! “Kilolusun” Diyenlere İnat Öyle Bir Zayıfladı Ki… “Allah’ım Sana Geliyorum!” Dibiniz Düşebilir…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını kalplere altın harflerle yazdıran Ayşe Yüksel’in o karelerini görenlerin dibi düştü. Mankenlere taş çıkaran güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Ayşe Yüksel, kendisine “Kilolusun” diyenlere inat öyle bir zayıfladı ki, sosyal medya resmen sallandı! Birçok kişi bu karelere; “Allah’ım sana geliyorum” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında ilk kez görülen Ayşe Yüksel, yarışmadaki performansı ve duruşuyla milyonların kalbinde taht kurmuştu. Yarışmadan o sezon 3. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, bir yıl sonra yeniden yarışmaya katılmıştı. All Star gibi bir sezondan sevenlerinin desteğiyle 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel’in yarışmadan sonra almış olduğu kiloları öyle bir verdi ki, ağızlar açık kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.