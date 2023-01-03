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03 Oca 2023 - 11:57

Survivor Ayşe Yüksel Mankenlere Taş Çıkarıyor! “Kilolusun” Diyenlere İnat Öyle Bir Zayıfladı Ki… “Allah’ım Sana Geliyorum!” Dibiniz Düşebilir…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını kalplere altın harflerle yazdıran Ayşe Yüksel’in o karelerini görenlerin dibi düştü. Mankenlere taş çıkaran güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Ayşe Yüksel, kendisine “Kilolusun” diyenlere inat öyle bir zayıfladı ki, sosyal medya resmen sallandı! Birçok kişi bu karelere; “Allah’ım sana geliyorum” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…