Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 500 Bin TL Ödeme! 6 Ay Bir Kuruş İstemiyorlar; Düşük Faiz Yanında Cabası! Duyan Koşuyor…

Ancak ağır ekonomik şartlar sebebi ile önlem alan birçok banka, faizleri yükselttiğine işaret etti. Bankaların yükselen faizleri nakde olan ihtiyaçların karşılanamamasına ve dolayısı ile de geçim derdinin büyümesine sebep olurken yeni dönemde kendi işini kendi iş yerinde yapmak isteyen girişimcilerin de ellerini kollarını bağladı.

Mesleği olan ve ilgili mesleği geliştirerek faaliyet kapsamını genişletmek isteyen birçok girişimci, zorlu ekonomik şartlar sebebi ile 2022 yılında bir atılım gerçekleştirmekten çekindi.