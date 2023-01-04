Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 500 Bin TL Ödeme! 6 Ay Bir Kuruş İstemiyorlar; Düşük Faiz Yanında Cabası! Duyan Koşuyor…
Para piyasalarında ve altın piyasasında uzun süredir gözlenen yükselen grafikler, gündelik hayat şartlarının da hızlı bir şekilde değişime uğramasına ve vatandaşların ellerinde nakit bulunduramamasına sebebiyet verdi. Bu durum gündelik ihtiyaçların karşılanması noktasında dahi büyük bir problemin yaşanmasına sebep olurken vatandaşlar nakde olan ihtiyaçlarını giderebilmek amacı ile çoğunluk ile bankaların kredi ürünlerine başvurmaya başladı.
Ancak ağır ekonomik şartlar sebebi ile önlem alan birçok banka, faizleri yükselttiğine işaret etti. Bankaların yükselen faizleri nakde olan ihtiyaçların karşılanamamasına ve dolayısı ile de geçim derdinin büyümesine sebep olurken yeni dönemde kendi işini kendi iş yerinde yapmak isteyen girişimcilerin de ellerini kollarını bağladı.
Mesleği olan ve ilgili mesleği geliştirerek faaliyet kapsamını genişletmek isteyen birçok girişimci, zorlu ekonomik şartlar sebebi ile 2022 yılında bir atılım gerçekleştirmekten çekindi.
04 Oca 2023 - 11:48 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.